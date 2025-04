Un évènement important s'est déroulé hier, jeudi 17 avril 2025, dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'Office Congolais de Contrôle. En effet, Dr. Etienne Tshimanga Mutombo, ci-devant Directeur Général de l'OCC, a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord avec la société Strategos Plantation Company, représentée par sa Directrice Générale, Mme Suarez Milena, pour la production de farine de maïs conforme aux Normes en vigueur, pour assurer la sécurité alimentaire des populations.

Dans son allocution, le Dr. Tshimanga a exprimé sa satisfaction de voir les deux organisations s'engager formellement sur une voie commune. Il a souligné qu'il est toujours plus sage et plus efficace de définir clairement les règles d'une telle collaboration.

"Signer ce protocole d'Accord avec Strategos", a déclaré le Directeur Général de l'OCC, "rassure non seulement les autorités mais surtout la population Congolaise sur son attachement à la production d'une farine de maïs conforme aux normes en vigueur dans le respect stricte de la sécurité alimentaire, de la sécurité de ses travailleurs et de la protection de l'environnement, piliers essentiels du développement durable".

Le Dr. Tshimanga a assuré ses partenaires de l'engagement de l'OCC à fournir un service d'évaluation de la conformité qui soit impartial, professionnel et axé sur l'excellence. Il a également noté que les activités de Strategos s'inscrivent dans la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'accent sur la primauté de l'exploitation du sol par rapport au sous-sol pour le développement du pays.

Le Directeur Général de l'OCC entend voir cette cérémonie de signature marquer le début d'une « collaboration durable, bénéfique à toutes les deux parties mais surtout bénéfique à la population Congolaise qui est la première bénéficiaire. »

Pour sa part, la Directrice de Strategos Plantation Company, Mme Suarez Milena, a remercié le Dr. Tshimanga pour la signature de ce protocole. Elle affirmé l'engagement de son entreprise à produire des biens accessibles à toutes les couches de la population.

Il est à noter que Strategos Plantation Company est une société de droit congolais opérant dans la province du Kwilu, dans le Grand Bandundu. Ses activités principales sont la production industrielle de produits agricoles notamment, des farines de maïs et des huiles. Actuellement, l'entreprise exploite 4 hectares, une fraction du potentiel immense des 80 millions d'hectares de terres arables que possède la RDC.

Opérant actuellement à Gungu, Bulungu et Idiofa, Strategos envisage d'étendre ses activités. L'entreprise emploie à ce jour 43 personnes directement et environ 200 indirectement.

Ce protocole vient officialiser un partenariat qui existait déjà entre les deux institutions. Selon les termes de l'accord, le champ d'action de l'OCC couvrira notamment, le contrôle des équipements, la certification des produits, les inspections, et plus largement l'évaluation de la conformité des opérations de Strategos. La rencontre s'est conclue par la signature officielle du protocole d'accord et une photo de famille pour immortaliser l'événement.