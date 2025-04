Egypte: De profondes relations unissent le pays et le Qatar

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel-Ati, a affirmé la profondeur des relations qui unissent les directions et peuples de l'Égypte et du Qatar.

La dynamique des relations bilatérales est le fruit de l'évolution complexe de la situation aux échelles régionale et internationale, qui exige l'intensification et l'approfondissement des consultations en cours entre le président de la République, Abdel Fattah Al-Sissi, et l'émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a déclaré dimanche soir Abdel-Ati à la chaîne 1 de la télévision égyptienne.

La cause palestinienne, notamment la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, est en tête des dossiers communs, a-t-il précisé, faisant état d'une étroite coordination égypto-qatarie, en coopération avec les Etats-Unis, en vue de mettre un terme aux homicides systématiques contre les civils palestiniens, et de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à l'enclave.

Dans le contexte des relations économiques, le ministre a confirmé que les réalisations faites par l'État égyptien dans le domaine des infrastructures et dans la création d'un climat attractif pour les investissements contribuaient à renforcer la volonté du secteur privé qatari d'accroître ses investissements en Egypte.

Al-Sissi a participé au Forum des hommes d'affaires en présence d'un nombre d'investisseur qataris, où sont examinés les opportunités d'investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie nouvelle et renouvelable, du développement immobilier et du tourisme, a signalé Abdel-Ati.

Un nombre de projets et d'accords majeurs seront annoncés, a noté M. Abdel-Ati, et ce dans le cadre d'une forte volonté du Qatar d'accroître ses investissements dans divers domaines en Égypte.

Le Caire et Doha déploient actuellement des efforts intensifs pour revenir à l'accord de cessez-le-feu à Gaza, conclu le 19 janvier 2025, a-t-il martelé.

La poursuite de l'agression israélienne ne fait que davantage de victimes parmi les civiles palestiniens, a expliqué le ministre, soulignant en même temps que les efforts égypto-qataris se poursuivraient jusqu'à la réalisation d'un cessez-le-feu et la fin des souffrances du peuple palestinien.