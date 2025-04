Congo-Brazzaville: Littérature - Ducrest Ndombo publie « S'engager pour le Congo »

L'auteur Ducrest Ndombo a présenté, le 12 avril à Brazzaville, son premier essai « S'engager pour le Congo », de 187 pages paru aux éditions So'Art, lors d'une cérémonie de dédicace qui a rassemblé un public varié et attentif.

L'événement a réuni cinq intervenants issus des milieux divers, venus débattre autour des idées majeures développées dans le livre, en particulier celle de la gouvernance participative et inclusive, au coeur du projet proposé par l'auteur.

"S'engager pour le Congo" est une invitation à la prise de conscience et une exigence à penser autrement, loin de l'immobilisme intellectuel. C'est un appel à la mobilisation collective mais aussi comme une réflexion structurée sur les moyens de reconstruire la confiance entre les citoyens et les institutions.

« A travers ce livre, on identifie les voies et moyens qui permettraient à chacun de participer au développement du pays, de défendre leurs droits et de contribuer à la construction d'une société plus juste et démocratique », a affirmé Ducrest Ndombo.

Aussi ajoute-t-il: « Je considère cet ouvrage comme étant un acte de dénonciation de l'attentisme et de résiliation pour que chacun puisse épouser les formes d'un engagement qui soit collectif. Cela peut être une peine perdue pour la jeunesse parce qu'elle se sent victime du sentiment d'être à l'écart de l'action citoyenne et des politiques publiques. C'est compréhensif et légitime.

Cependant, lorsque l'on ne s'engage pas, l'on contribue tout simplement à étendre les proportions des maux que nous vivons. Si chacun ne prend pas ses responsabilités, dans dix ans, nous reverrons encore les mêmes situations et expériences et, les prochaines générations se contenteront de peu, le cas d'un système défaillant, des promesses non- tenues. Ils hériteront d'un pays à reconstruire plutôt qu'à développer » .

D'où la nécessité de penser à un changement de paradigme dans la manière de gouverner. De passer à un système plus ouvert et plus orienté vers la participation citoyenne des jeunes.

Par ailleurs, la question de l'engagement citoyen et la transformation sociale étaient aussi l'un des points abordés lors des échanges. Il s'agissait d'explorer comment l'action individuelle et collective pouvait catalyser des changements structurels dans notre société. Pour cela, les panelistes ont exploré plusieurs dimensions, en l'occurrence le rôle de la jeunesse dans le changement, les initiatives locales et leur impact dans la communauté, les modalités d'une contribution citoyenne effective à l'édification d'un avenir meilleur

« À travers nos différentes activités, nous arrivons aujourd'hui à être sûrs d'inclure les questions de prise en compte de l'impact social, à penser comment est-ce que notre engagement va faire en sorte que le Congo se développe, et que son image soit redorée. C'est ce que nous voulons transmettre dans le coeur de tout un chacun », a indiqué Cindy Gamassa, consultante et experte en communication à l'ère du numérique.

L'initiative a été saluée par les intervenants du fait de la clarté et de la pertinence des propositions de Ducrest Ndombo, insistant sur leur ancrage dans les réalités congolaises.

La rencontre s'est clôturée par une séance interactive entre l'auteur et le public, marquée par de nombreuses questions et contributions témoignant de l'intérêt suscité par le livre et les sujets abordés.