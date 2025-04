Congo-Brazzaville: Marc Uriel Mabonzo - « Nous avons commencé la 3e phase de distribution de foyers améliorés »

interview

L'organisation non gouvernementale (ONG) Eveil d'Afrique assure qu'elle entend distribuer 10 000 foyers améliorés cette année aux ménages de Brazzaville-Sud, en sus des 8000 distribués l'année dernière, toujours dans les quatre arrondissements Makélékélé, Bacongo, Mfilou et Madibou.

Dans l'interview qu'il nous a accordée, Marc Uriel Mabonzo, assistant du coordinateur général de l'ONG Eveil d'Afrique, souligne les avantages de ces foyers et la stratégie mise en place pour mener à bien ce programme de dix ans dont le promoteur est l'entreprise italienne ENI, par sa filière de la République du Congo ; et Eveil d'Afrique, l'un des partenaires chargé de la mise en oeuvre.

Les Dépêches du bassin du Congo (L.D.B.C.) : Vous confirmez le démarrage de la troisième phase de distribution de foyers améliorés le 14 avril. Il s'agit de distribuer 10 000 foyers améliorés au cours de cette année aux ménages des quartiers de Brazzaville -Sud ?

Marc Uriel Mabonzo (M.U.M.) : Nous avons commencé la troisième phase de distribution de foyers améliorés le 14 avril. Pour ceux qui ont déjà été servis, nous les encourageons par rapport aux témoignages reçus.

L.D.B.C.: Quel est l'objectif de ce programme de dix ans et en quoi consiste votre stratégie ?

M.U.M. : L'objectif, c'est premièrement de diminuer le taux de déforestation, l'abattage des arbres. Pour cela, nous avons lancé une campagne de sensibilisation à la distribution de foyers améliorés. Nous avons un département technique et un département de communication qui ont la mission de terrain pour sensibiliser la population au bienfait du foyer amélioré.

Ensuite, nous avons lancé une campagne d'identification parce que, ce n'est pas tout le monde qui est censé avoir ce foyer. Seuls sont concernés, ceux qui utilisent le foyer traditionnel, le foyer à trois pierres. Ceux qui utilisent le combustible comme le gaz ne sont pas éligibles pour l'instant.

Après cette campagne d'identification, nos collaborateurs nous ramènent des fiches pour une analyse minutieuse. Nous privilégions les fiches qui utilisent le foyer traditionnel et par la suite, nous procédons à la planification. Les distributeurs vont sur le terrain et font la distribution avec l'application que nous avons mise en place. Grâce à cette application, nous avons toutes les informations de distribution.

L.D.B.C. : Quelles sont les caractéristiques du foyer amélioré ?

M.U.M.: Ce qu'il faut savoir, le foyer amélioré est constitué d'un métal. A l'intérieur, il y a de l'argile tout autour. Le charbon que vous mettez va chauffer l'argile et faciliter la cuisson rapide. Le foyer amélioré ne produit pas beaucoup de fumée, ce qui met son utilisateur à l'abri des maladies pulmonaires, respiratoires.

Le foyer amélioré est très économique. En terme de temps, nous avons fait des tests de mission. Nous avons utilisé le foyer traditionnel et le foyer amélioré pour la cuisson d'un même plat. Généralement, chez nous, le plat qui met plus de temps pour la cuisson, c'est le haricot, nous avons constaté que le foyer amélioré a plus de rapidité. En terme d'économie, le ménage qui utilise un sac de charbon en un mois, avec un foyer amélioré, utilisera un sac de charbon en deux ou trois mois.

L.D.B.C. : Après deux années d'exécution du programme, combien de ménages ont été servis ?

M.U.M. Actuellement, nous sommes à plus de 8 000 ménages. L'objectif est de servir toute la population de Brazzaville Sud et celle de la zone rurale.

L.D.B.C. : Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez ?

M.U.M.: Lorsque nous procédons à la distribution de foyers améliorés, des personnes non éligibles peuvent en bénéficier par un manque de vigilance de notre part, et qu'est-ce qui se passe, généralement, la personne fait de ce foyer amélioré un monument ou elle le donne à une belle-mère, par exemple ; et bien de telles pratiques vont s'arrêter parce que nous sommes en train de monter un programme où nous allons numériser les ménages identifiés.

L.D.B.C. : Pour renforcer la distribution de foyers améliorés, vous suivez aussi la fabrication de charbon écologique. Que peut-on retenir de ce projet ?

M.U.M.: Pour l'instant, le projet est dans la période test, il y a des modifications à faire. Mais le démarrage effectif est imminent.