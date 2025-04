Afrique Centrale: Le Kunde du meilleur artiste d'Afrique centrale se joue entre trois pays

Le défi pour le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale à la 23e édition du Kunde, qui se tiendra le 25 avril à Ouagadougou, au Burkina Faso, opposera trois artistes de renom : B-One Shakazulu du Congo, Emmaa du Gabon et Bad Nova du Cameroun.

La nomination des trois artistes à la 23e édition du prix Kunde n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de leurs efforts et de leurs performances individuelles. Chacun dans son domaine a su marquer les esprits, tant chez les mécènes que chez les mélomanes, grâce à des prestations et des tournées sur la scène nationale, continentale et internationale.

Pour espérer remporter le prix, il leur faudra convaincre le jury et le public par leur talent, leur professionnalisme et leur savoir-faire. Des critères comme la qualité de la prestation scénique et l'harmonie vocale pourront être des éléments déterminants pour se démarquer des autres et prétendre au couronnement.

B-One Shakazulu, auteur-compositeur, chanteur et interprète congolais, possède le grain vocal idéal et cherche à asseoir sa notoriété dans l'univers de la musique urbaine. Bien que sa carrière musicale soit relativement récente, elle est déjà marquée par des succès significatifs et une reconnaissance au sein de la scène musicale nationale.

L'artiste se distingue par son genre musical qu'il nomme " Afro longuissa", une fusion de sonorités afro et internationales, qui prône la richesse et la diversité de la culture congolaise. Ses hits s'inspirent profondément des traditions et des sonorités de son territoire.

De son côté, Emmaa, artiste gabonaise née en 2003, s'est imprégnée des mélodies de Fally Ipupa, Wizkid et Aya Nakamura. Elle s'impose déjà comme une figure incontournable de la scène urbaine de son pays avec sa voix suave et ses textes poignants qui résonnent avec une génération en quête d'identité et d'inspiration.

En 2022, elle fait ses premiers pas sur la scène musicale avec le titre "Grand bandit", une collaboration avec le rappeur Ebokolo. C'est cependant grâce au single "Encre", devenu viral sur les réseaux sociaux, qu'elle confirme son talent. Propulsée par la force des plateformes digitales, Emmaa a rapidement touché un public international et a signé avec Sony Music Afrique. Sa détermination et son énergie débordante l'ont propulsée au sommet de la scène musicale africaine.

Quant à Bad Nova, de son vrai nom Belik Aaron Derrick, cet artiste rappeur, chanteur et auteur-compositeur camerounais est actif sur la scène musicale depuis près de dix ans. Il s'est fait connaître en 2017 avec son single Ferme aussi les yeux, marquant le début d'une carrière prometteuse. Après avoir assuré les premières parties des concerts de Fally Ipupa et Dadju en 2018 au Palais des sports de Yaoundé, il sort en 2023 les singles Traumatise et On tcha d'abord avec. En 2024, il s'impose véritablement comme un artiste accompli avec le single Hola Madrid, qui devient l'hymne des fans du Real Madrid.

Au total, plus de quarante artistes sont nominés pour cette édition dans quatorze catégories, dont Kunde d'or, Kunde du meilleur artiste d'Afrique centrale, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, meilleur artiste traditionnel, meilleur artiste de la musique religieuse, meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso, meilleur artiste burkinabè de la diaspora, meilleur artiste féminin, meilleur clip vidéo, meilleur featuring burkinabè, artiste le plus joué en discothèque, meilleure chanson, meilleure inspiration traditionnelle, etc.