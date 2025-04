Congo-Brazzaville: Danse contemporaine - Gatien Bitsangou sur scène à l'IFC pour son spectacle « Tunga »

Dans le cadre de la Journée internationale de la danse, célébrée le 29 avril, le chorégraphe congolais Gatien Bitsangou sera sur scène à l'Institut Français du Congo (IFC) dans la salle Savorgnan pour présenter son spectacle Tunga.

« Tunga », déjà présenté dans plusieurs festivals à Brazzaville et au-delà des frontières, notamment au Bénin, signifie l'ensemble des constructions de bâtiments et de routes publiques. Ce spectacle devient aussi une métaphore personnelle qui permet à l'homme de se construire lui-même ; un hommage à tous les bâtisseurs. Sous la direction de Gatien Bitsangou, le chorégraphe Nzaba Orchy et le musicien Myla Lenaya, avec le soutien de l'IFC, du chorégraphe Delavallet Bidiefono ainsi que de l'espace Baning"Art, Tunga incarne également une expression de souffrance et de curiosité, celle d'un homme révolté.

Gatien Bitsangou est chorégraphe, auteur-compositeur, interprète et danseur. Il débute sa carrière au sein du groupe Stable et de la compagnie Lissanga, où il se forme pendant huit ans. Bien que cette formation lui ait permis d'acquérir une solide base technique, il ressent un manque de profondeur dans son approche artistique. Ce vide le conduit à rater l'opportunité de participer à la Francophonie en 2013. A la suite de cette expérience, il prend la décision de travailler en solo pour se recentrer et mieux interroger sa démarche artistique.

C'est au sein du Cercle Sony-Labou-Tansi qu'il trouve un véritable écho pour sa quête d'identité artistique, et il sera rapidement repéré par Delavallet Bidiefono, danseur, chorégraphe et coordinateur de la compagnie Baning"Art de Kombe. Coiffé par le talent de Delavallet Bidiefono qu'il considère comme le formateur des guerriers de la danse à Brazzaville, Gatien Bitsangou entre dans une nouvelle dimension artistique, un choix qu'il préfère aux études supérieures après l'obtention de son baccalauréat en électricité et bâtiment. Les quatre années passées avec Delavallet Bidiefono lui permettent de perfectionner sa technique, de solidifier sa démarche et de lancer plusieurs projets de création.

En 2017, après le succès de l'atelier "Dance is my life", dans lequel il transmet l'amour de la danse à de jeunes passionnés, Gatien Bitsangou fonde sa propre compagnie, Kubama. Malgré un parcours fait d'illusions et de réalités difficiles, il n'a jamais renoncé à sa passion. Il trouve des joies simples dans son quotidien, dans sa connexion avec la nature, dans ses spectacles réguliers à l'espace Baning"Art, et dans la formation de jeunes danseurs.

En 2023, Gatien Bitsangou obtient une reconnaissance bien méritée dans sa carrière encore jeune, mais déjà riche. Il est révélé au grand public par Boléro de Ravel, une représentation proposée par l'IFC, où il occupe le rôle de danseur principal. Entouré de cinq jeunes danseurs, il dévoile le meilleur de son parcours artistique, illustrant à la fois la passion, la couleur et la joie qui définissent son cheminement.