Ethiopie: P4G est un point de ralliement du collectivisme pour accélérer la croissance verte et favoriser des partenariats innovants - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) a été un point de ralliement du collectivisme pour accélérer la croissance verte, favoriser des partenariats innovants et tenir les promesses des Objectifs de développement durable.

Le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude pour avoir reçu le flambeau accréditant l'Éthiopie comme hôte du 5e Sommet de l'Alliance pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) en 2027.

Dans un discours prononcé jeudi à l'issue du 4e Sommet P4G à Hanoï, au Vietnam, le Premier ministre a exprimé : « Nous saisissons cette opportunité avec détermination et un engagement indéfectible pour nous appuyer sur l'héritage inspirant du Vietnam, de la Colombie, du Danemark et de la République de Corée.

Guidés par les principes fondamentaux de l'Alliance pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 que sont le partenariat, l'innovation, l'inclusion et l'action », a-t-il affirmé.

Le sommet éthiopien de 2027 mettra l'accent sur l'industrialisation verte, l'agriculture résiliente au changement climatique et l'autonomisation des jeunes et des femmes, acteurs essentiels de la transition verte, a souligné le Premier ministre Abiy.

Il a exprimé la profonde gratitude de l'Éthiopie au gouvernement et au peuple de la République socialiste du Vietnam pour leur chaleureuse hospitalité et l'organisation méticuleuse de cet important sommet.

Le Premier ministre Abiy a noté que, bien que l'Éthiopie demeure l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, « nous sommes également parmi les plus engagés. Nous avons défini un cap ambitieux vers une économie zéro émission nette résiliente au changement climatique d'ici 2050, conformément à l'Agenda 2030 et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.»

La stratégie éthiopienne pour une économie verte résiliente au changement climatique, l'initiative « Héritage vert » et l'expansion de son portefeuille d'énergies renouvelables reflètent l'engagement du pays envers cette vision, a souligné le Premier ministre Abiy. « Mais aucun pays ne peut affronter seul la crise climatique ; les voies à suivre exigent un leadership collectif et une action urgente », a-t-il exhorté.

L'Éthiopie est résolument attachée aux idéaux et aux objectifs du partenariat P4G et contribue fièrement à la plateforme depuis sa création en 2018.

« Nous croyons en sa valeur unique en tant que passerelle entre les politiques publiques et l'innovation du secteur privé, à travers des projets collaboratifs dans les domaines des systèmes alimentaires, des énergies renouvelables, des villes résilientes et de l'économie circulaire. Nous avons constaté ce qu'il est possible de réaliser en avançant ensemble. »

En tant que membre fondateur du P4G et partie prenante des principaux accords climatiques, l'Éthiopie reste déterminée à promouvoir la relance verte et le développement durable, a affirmé le Premier ministre Abiy.