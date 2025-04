Afrique: Des diplomates américains ont souligné les progrès des initiatives de paix dans le continent lors de leur récent voyage

Addis-Abeba — Lors d'une conférence de presse organisé au Centre de presse régional Afrique du Département d'État américain, le conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos, et la sous-secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines, Corina Sanders, ont présenté leur récente mission diplomatique sur le continent africain, du 2 au 9 avril 2025.

Les deux responsables ont rendu compte de leur visite en République démocratique du Congo (RDC), au Kenya, en Ouganda et au Rwanda, axée sur la promotion de la paix et la promotion des investissements américains dans la région.

Boulos a souligné l'importance de ce voyage, qui témoigne de l'engagement du président Trump à instaurer la stabilité par le biais des opportunités économiques plutôt que par le conflit.

Les discussions à Kinshasa ont notamment permis de définir une stratégie commune visant à stimuler les investissements du secteur privé américain dans le secteur minier, essentiel à la prospérité économique de la RDC.

« Nous avons réalisé d'importants progrès sur deux priorités essentielles : le renforcement de l'accord de paix dans l'est de la RDC et l'accélération des investissements américains en Afrique centrale », a déclaré Sanders.

Elle s'est également dite optimiste quant au développement de relations cordiales entre les États-Unis et les pays africains.

Boulos a souligné l'importance de cette évolution pour renforcer la bonne volonté entre les parties impliquées dans le conflit en cours, qui dure depuis trois décennies. Il a exhorté toutes les parties à démontrer leur engagement en faveur de la paix par des actions concrètes.

Plusieurs journalistes ont soulevé des questions pertinentes lors de la séance, abordant la stratégie américaine pour contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique, ainsi que la possibilité pour les États-Unis d'apporter un soutien supplémentaire au gouvernement congolais.

Boulos a expliqué que les États-Unis évaluaient activement les outils diplomatiques et économiques pour soutenir les initiatives de paix, tout en réaffirmant que le dialogue avec les gouvernements locaux respecterait un cadre législatif et réglementaire visant à protéger la souveraineté et les droits des citoyens congolais.

Les questions ont également porté sur l'avenir des partenariats américano-africains, notamment concernant les projets d'infrastructures liés aux accords miniers, et les discussions en cours sur la dynamique sécuritaire régionale, notamment à la lumière des récents retraits des forces de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) de la RDC.

Les réponses des responsables ont souligné l'importance de maintenir des liens de coopération solides avec les entités régionales telles que l'Union africaine, tout en veillant à ce que toutes les discussions prennent en compte les préoccupations sécuritaires des pays voisins, notamment celles du Rwanda concernant la milice FDLR.

À la fin de la réunion, Boulos et Sanders ont exprimé leur gratitude pour l'engagement et la participation, soulignant que cette initiative n'était que le début d'un engagement à long terme visant à favoriser la stabilité et la croissance économique en Afrique.