Ethiopie: Le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 conclut un accord pour stimuler des transitions vertes durables

Addis-Abeba — Le quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) a été un événement productif, riche en idées concrètes et en discussions sur une transition verte durable et centrée sur les populations, a déclaré le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du Sommet du P4G à Hanoï, qui a réuni plus de 40 pays et organisations internationales, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone, le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, et la vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed.

Dans son discours, le Premier ministre Chính a déclaré : « Nous sommes parvenus à une compréhension commune : la transition verte est un cheminement inévitable, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour atteindre les objectifs de développement durable », a-t-il déclaré, ajoutant que ce processus nécessite une collaboration mondiale et multipartite entre les gouvernements, les entreprises, les communautés et les particuliers, afin de garantir une croissance inclusive et équitable. »

Remerciant les efforts collectifs déployés pour le succès du sommet, le Premier ministre Chính a souligné les cinq accords issus de l'événement.

Le premier accord portait sur la mobilisation de ressources financières pour promouvoir la transition verte et le développement durable, notamment par le biais de partenariats public-privé et de politiques financières innovantes.

Les délégués ont également convenu d'encourager la recherche et le développement de solutions technologiques vertes et d'accroître les investissements dans l'innovation et les écosystèmes de start-up. Cela devrait faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux ressources et au soutien nécessaires.

Un autre consensus portait sur la transformation durable des systèmes agricoles et alimentaires, qui garantit la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en jouant un rôle crucial dans la protection de l'environnement et le développement durable.

Un accord a également été conclu sur le développement d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation.

Les délégués ont souligné l'importance d'assurer un accès équitable à l'éducation, de développer les opportunités d'emploi et de lutter contre les inégalités sociales.

Le succès du quatrième Sommet P4G a démontré l'importance de la coopération multilatérale pour faire progresser la transformation verte et le développement durable, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre vietnamien a officiellement transmis le rôle d'hôte du Sommet P4G à son homologue éthiopien, Abiy Ahmed.

Le Premier ministre Chính a souhaité à l'Éthiopie un succès pour l'organisation du Sommet P4G en 2027, exprimant l'espoir que le pays continuera à préserver l'esprit de coopération et l'importance du P4G, à l'instar des sommets réussis qui se sont tenus au Danemark, en Corée du Sud, en Colombie et au Vietnam.