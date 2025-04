Ile Maurice: Michaël Sik Yuen annonce que le «Consumer Protection Bill» est prêt

Le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, a répondu mardi à une question du député Jhummun concernant l'avancée de la nouvelle politique annoncée pour lutter contre la hausse des prix des produits. Ce dernier souhaitait également savoir si des mesures seraient mises en place pour protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses.

Le ministre a précisé que, pour le moment, 34 catégories de produits essentiels sont soumises à un contrôle des prix à Maurice. Parmi elles, 12 produits - dont le pain réglementé, la farine et le gaz de pétrole liquéfié - sont régis par un maximum fixed price. Les 22 autres catégories, représentant plus de 24 000 produits, sont encadrées par un maximum market mechanism. Cela inclut, entre autres, le lait en poudre, les céréales, les aliments pour nourrissons, les huiles comestibles, les médicaments et le riz basmati.

À Rodrigues, 22 produits sont désormais régis par le maximum market mechanism (huile comestible, nourriture pour animaux, thon en boîte, fromage, etc.), tandis que 14 autres, dont le poisson frais et l'ail, sont soumis à un maximum fixed price.

Michaël Sik Yuen a rappelé que l'État consacre environ Rs 5 milliards par an pour subventionner plusieurs produits essentiels : la farine (Rs 8,04 le demi-kilo), le riz long grain (Rs 8,30 le demi-kilo) et le gaz domestique (Rs 386,68 pour une bonbonne de 12 kg). Ces aides visent à soutenir les foyers les plus vulnérables face à la hausse du coût de la vie.

Selon une récente analyse du ministère, l'intervention de la Banque de Maurice pour stabiliser la roupie a contribué à freiner la hausse des prix. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs produits ont vu leur prix se stabiliser, notamment le lait infantile, les aliments pour bébés, le fromage fondu, les pâtes, le riz basmati et les sardines en conserve.

Le ministère du Commerce indique avoir mené environ 3 000 inspections dans des supermarchés, boutiques, pharmacies et marchés. Résultat : 343 contraventions ont été dressées depuis janvier. Depuis l'entrée en vigueur du Consumer Protection Fixed Penalty Notice, le 31 mars 2025, 31 commerçants ont été sanctionnés pour pratiques commerciales abusives.

Le ministre a également annoncé de futures réformes législatives, en accord avec le programme gouvernemental, afin d'empêcher toute hausse injustifiée des prix en période de crise. Ces mesures viseront à protéger les consommateurs contre les commerçants qui cherchent à augmenter leurs profits en réduisant discrètement la taille des produits. Elles permettront aussi aux consommateurs de comparer les prix de façon plus équitable et de faire des choix éclairés.

Enfin, Michaël Sik Yuen a informé l'Assemblée que la phase de rédaction du Consumer Protection Bill est terminée. Cette nouvelle législation a pour objectifs de : renforcer les droits des consommateurs, combattre les pratiques commerciales déloyales et créer un marché plus équitable et résilient.

Le texte sera bientôt soumis au Conseil des ministres, puis présenté à l'Assemblée nationale. «Ce projet de loi marquera une avancée majeure pour la protection des consommateurs mauriciens et renforcera leur confiance dans notre économie», a conclu le ministre.