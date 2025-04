Ile Maurice: Sécheresse - Un soutien promis aux planteurs après des pertes estimées à Rs 718 millions

Le gouvernement accordera un soutien aux planteurs de la région nord durement touchés par la sécheresse persistante et les restrictions d'irrigation. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue, des ressources marines et de la pêche, Arvin Boolell, en réponse à une question du député Kaviraj Rookny sur le sort des agriculteurs. Un comité a déjà été mis en place pour évaluer les conséquences économiques de cette situation et proposer des stratégies d'assistance, incluant un plan de compensation concret pour soulager les planteurs.

Ce comité regroupe plusieurs parties prenantes, notamment la Mauritius Cane Authority, l'Institut d'extension des recherches alimentaires et agricoles, le Fonds de bienfaits pour les petits agriculteurs, ainsi que des leader planters de la région. Selon les données préliminaires, environ 3 200 hectares de terres situées dans le nord - exploitées par quelque 3 500 petits planteurs et trois coopératives agricoles, tous dépendants du réservoir de La Nicolière - ont subi des dommages considérés comme irréversibles. Les pertes sont estimées à Rs 718,5 millions.

Face à ces difficultés, le ministère de l'Agro-industrie a déjà déployé plusieurs mesures de soutien immédiat et transitoire. Parmi celles-ci : la suspension des droits d'irrigation pour les planteurs de canne à sucre, soit une somme d'environ Rs 10 millions, et l'allocation d'un budget de Rs 3,5 millions aux planteurs de Pointe-aux-Piments pour l'année financière 2024-2025.

D'autres initiatives sont prévues, telles que : le remplacement progressif des systèmes d'irrigation à pivot par des dispositifs goutteà-goutte, plus économes en eau, l'octroi d'une aide financière annuelle de Rs 50 000 aux planteurs souhaitant adopter cette technologie, la construction de bassins de rétention, de mini-barrages et d'ouvrages de stockage d'eau dans les zones agricoles, l'amélioration des méthodes d'irrigation, avec, si nécessaire, l'introduction de produits facilitant l'absorption et la rétention d'eau, la promotion de cultures résistantes à la sécheresse, mieux adaptées aux effets du changement climatique.

Se voulant rassurant, Arvin Boolell a indiqué que toutes ces mesures seront discutées plus en détail lors des prochaines Assises de l'Agriculture. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'une refonte stratégique urgente du secteur agricole afin d'en garantir la résilience et la durabilité. Il a assuré que ces réformes seront menées en collaboration étroite avec le ministère des Services publics.