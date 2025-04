Soudan: L'Éducation appelle les organisations internationales à soutenir la restauration du système éducatif détruit par la guerre

Le ministre par intérim de l'Éducation, Dr Ahmed Khalifa a déclaré que le secteur de l'éducation était l'un des secteurs les plus touchés par la guerre, notant que les écoles, les établissements d'enseignement et les départements de l'éducation dans les États avaient été systématiquement détruits, perdant leurs infrastructures, et les meubles et les sièges pillés, dont certains ont été utilisés comme combustible de cuisson. Il a souligné que leur réhabilitation nécessiterait des efforts et des ressources considérables dépassant les capacités du ministère.

C'était lors de son discours jeudi à Port Soudan lors d'une réunion élargie qui comprenait un groupe d'organisations internationales et nationales travaillant dans le domaine de l'éducation, en présence du Dr Hala Hussein, directrice du département des organisations au ministère.

Ahmed a appelé toutes les organisations internationales et nationales à contribuer à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre, à restaurer le système éducatif et à permettre aux étudiants de retourner à l'école.

Il a révélé les défis auxquels le ministère est confronté et qui doivent être résolus de toute urgence, notamment son intention de déménager dans le bâtiment du ministère à Khartoum pour commencer à travailler à partir de là, en plus de transférer les élèves du secondaire de la promotion 2023 qui sont réfugiés dans l'est du Tchad vers des États sûrs.

Ahmed a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre le ministère et les organisations et d'établir des contrôles pour régir leur travail, tout en veillant à ce que les plans de travail soient alignés pour éviter de gaspiller des ressources en établissant des priorités.