Soudan: Le Conseil des ministres arabes chargés de la météorologie répond aux besoins urgents de l'Autorité Générale Soudanaise de Météorologie

L'ambassadeur Emad Adawi auprès de l'Égypte et représentant permanent du Soudan auprès de la Ligue arabe a présenté le communiqué du Soudan devant la quatrième session du Conseil des ministres chargés de la météorologie et du climat tenue jeudi, dans les locaux de la Ligue.

Adawi a salué l'initiative du Royaume d'Arabie saoudite de présenter une vision pour le développement du Conseil, conformément aux efforts en cours pour suivre la mise en oeuvre de la Stratégie arabe pour les services météorologiques et de son Plan exécutif 2018-2030.

L'ambassadeur Adawi a expliqué que le ciblage des infrastructures de l'Autorité Générale de Météorologie , des centres de données et d'information sur le climat et des archives contenant des documents précieux couvrant plus de 100 ans par la milice rebelle, confirme la détermination de la milice et de ses instigateurs à effacer l'histoire du Soudan et ses contributions de plusieurs décennies à ce secteur.

Lors de sa réunion, le Conseil a approuvé la demande présentée par le Soudan sous le titre « Besoins urgents de l'Autorité Générale de Météorologie », visant à renforcer la capacité de ses institutions à surveiller et à assurer la sécurité de la navigation terrestre, maritime et aérienne, et à échanger des informations avec les pays et les centres régionaux et internationaux.

Le Conseil a également accepté la demande du Soudan d'adresser et d'exhorter les pays arabes et les institutions financières arabes à fournir le soutien urgent nécessaire pour réhabiliter (16) différentes stations de surveillance (CAT4), climatiques, agricoles et marines, en République du Soudan.