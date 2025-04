Tunisie: Saisie de tonnes de dattes pourries et contaminées par des vers et des insectes à Nabeul

Une opération de contrôle conjointe menée par l'équipe de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) de Nabeul et la brigade de la garde municipale de Grombalia a permis de découvrir et saisir une quantité importante de dattes décomposées, contaminées par des vers et des insectes. La saisie a eu lieu dans un entrepôt non conforme, situé dans la délégation de Sliman, utilisé pour le stockage et la transformation des dattes en pâte destinée à la fabrication de confiseries.

Lors de l'intervention, les autorités ont saisi 61 tonnes et 536 kilogrammes de dattes impropres à la consommation. Selon l'INSSPA, cet entrepôt ne respectait aucune des conditions minimales d'hygiène requises, ni au niveau des infrastructures, ni des équipements, ni de l'approvisionnement en eau potable. De plus, l'activité était menée sans respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire de base.

Les dattes saisies étaient en état de décomposition avancée, infestées de vers et exposées à la poussière et aux salissures. Les autorités ont sécurisé le stock et ont entamé les procédures légales nécessaires pour leur destruction, conformément aux réglementations en vigueur.