Tunisie: ELM accélère son expansion internationale avec des partenariats à GITEX Africa 2025

ELM, entreprise leader dans les solutions numériques, a clôturé sa participation au salon GITEX Africa 2025, qui s'est tenu à Marrakech du 14 au 16 avril 2025. L'événement, l'un des plus grands salons technologiques du continent africain, a été l'occasion pour ELM de renforcer sa présence à l'international et de développer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés de la transformation digitale.

Au cours de ce salon, ELM a signé plusieurs accords stratégiques, dont quatre mémorandums d'entente avec des entreprises marocaines et internationales de premier plan. Parmi les partenariats notables, ELM a conclu des accords avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration du Maroc, ainsi qu'avec l'Agence de Développement du Digital, pour promouvoir la maturité numérique et le partage d'expertise technique. L'entreprise a également scellé un partenariat avec le groupe international Kuba pour intégrer des solutions technologiques dans les domaines du transport et des paiements intelligents.

Dans la région, ELM a renforcé sa coopération avec l'entreprise marocaine Algo Consulting Group et signé un protocole avec TELEPAC Technology pour étendre l'offre de solutions numériques au Maroc. Ces partenariats s'inscrivent dans la stratégie d'expansion d'ELM à l'international, qui vise à répondre aux besoins croissants des marchés numériques en Afrique et au Moyen-Orient.

Lors du salon, le pavillon d'ELM a attiré une attention particulière grâce à la présentation de solutions numériques innovantes, telles que son service d'archivage numérique pour la conversion de documents papier en fichiers numériques sécurisés, et le modèle linguistique "Nouha", une intelligence artificielle conversationnelle capable de comprendre et d'interagir avec les utilisateurs via des interfaces vocales et visuelles. L'entreprise a également présenté son projet de « Stade numérique », une initiative qui intègre l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle pour transformer l'expérience sportive et la gestion des foules.

Selon Majed bin Saad Al Arifi, vice-président exécutif du marketing chez ELM, cette participation au GITEX Africa reflète l'engagement d'ELM à être un acteur clé de la transformation numérique en Afrique. "Les partenariats stratégiques signés lors de cet événement témoignent de l'alignement de notre vision avec celle des principales parties prenantes locales et internationales. Cela s'inscrit dans notre stratégie 2025-2028, axée sur une expansion intelligente et des solutions flexibles adaptées aux défis de chaque marché", a-t-il déclaré.

ELM continue de démontrer son leadership dans le secteur numérique, avec plus de 500 projets réalisés, 140 clients, 80 produits développés, et un portefeuille de 5 brevets enregistrés. À travers cette participation, ELM réaffirme sa volonté de consolider sa position de partenaire numérique de confiance et de contribuer à la construction d'un avenir numérique intelligent et performant.