Tunisie: EcoTous - La plateforme tunisienne dédiée à la démocratisation des savoirs économiques

L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE) et l'Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH) annoncent aujourd'hui le lancement officiel de la plateforme en ligne "EcoTous", dédiée à la valorisation et à la diffusion des savoirs économiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Savoirs Éco, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France. Le projet vise à soutenir les Structures Productrices de Savoirs à vocation Économique (SPSE) en Tunisie.

Accessible à partir du 18 avril 2025 via le site www.ecotous.tn, la plateforme se présente comme un outil clé pour rendre l'économie plus compréhensible et accessible à un large public. Son objectif est de rendre l'économie claire et utile pour tous, en vulgarisant la production économique nationale et en offrant une meilleure visibilité et un impact élargi aux contributeurs. En mettant l'accent sur l'accessibilité et la clarté, EcoTous entend répondre aux besoins d'une société où les décisions économiques influencent directement la vie des citoyens.

La plateforme propose une large gamme de contenus, tels que des working papers, des articles scientifiques, des études de cas et des rapports. Ces travaux proviennent de chercheurs issus de différents horizons, notamment du milieu universitaire, de l'administration publique, des think tanks, des médias et de la société civile. De plus, EcoTous est ouverte aux contributions de jeunes diplômés ou en formation, offrant ainsi une plateforme pour le partage des connaissances et l'émergence de nouvelles voix économiques.

Les contributions s'articulent autour de six thématiques principales : la macroéconomie, l'économie sociale, la mondialisation, la gouvernance, l'économie environnementale et le développement durable, ainsi que l'économie numérique. Chaque thème permet d'explorer en profondeur les enjeux économiques majeurs du pays et du monde, tout en utilisant un langage scientifique clair et accessible.

La plateforme répond à un besoin croissant de démocratisation de l'information économique, en particulier pour les jeunes, les femmes et les citoyens des régions éloignées des grands centres d'information. Son ambition est de renforcer la culture économique et de favoriser une citoyenneté active, en permettant à chaque individu de mieux comprendre les enjeux économiques du quotidien et de participer aux débats publics.

EcoTous dispose également d'un comité scientifique composé d'experts reconnus qui veille à la qualité et à la pertinence de chaque contribution. Ce comité assure aux auteurs une visibilité renforcée et une reconnaissance dans l'écosystème des producteurs de savoirs. Chaque mois, la plateforme met à l'honneur une thématique économique d'actualité, sélectionnée pour son lien direct avec les enjeux économiques du moment, dans le but de nourrir le débat public et de proposer des pistes concrètes d'action.

Rejoindre EcoTous permet aux contributeurs de participer activement à la démocratisation du savoir économique. En plus de la valorisation de leurs travaux, les auteurs bénéficient de nombreux avantages, tels qu'un prix d'excellence remis lors des Journées de l'Entreprise, une large diffusion médiatique de leurs contributions via des vidéos, des podcasts et des infographies, ainsi qu'une visibilité accrue sur les réseaux sociaux.

Les contributeurs auront aussi la possibilité de participer à des webinaires thématiques de 90 minutes, organisés avec l'IACE, et de prendre part à des débats économiques régionaux. À terme, la plateforme offrira également la possibilité de s'exprimer dans des émissions spécialisées sur des radios comme Essaida FM, qui s'engage dans l'éducation économique et la sensibilisation aux droits fondamentaux.