Sénégal: Phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim - BP exporte sa première cargaison de gaz naturel liquéfié

La première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) destinée à l'exportation, dans le cadre de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), a été chargée. L(annonce a été faite par Bp hier, jeudi 17 Avril dans un communiqué.

La compagnie Bp a annoncé hier, jeudi 17 Avril, avoir chargé avec succès la toute première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. Une étape historique qui marque l'entrée officielle des deux pays parmi les nations exportatrices de GNL. Ce chargement inaugure le troisième grand projet lancé par Bp en 2025, s'inscrivant dans le déploiement de sa stratégie de croissance énergétique, avec dix projets majeurs prévus d'ici 2027. Il symbolise également l'aboutissement d'un long travail mené par les équipes de Bp, en étroite collaboration avec les partenaires Kosmos Energy, PETROSEN (Sénégal) et SMH (Mauritanie), ainsi que les autorités des deux pays.

« Cette première cargaison en provenance de la Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux. Le démarrage des exportations de la phase 1 de GTA est une étape importante pour Bp et ses activités pétrolières et gazières, alors que nous célébrons la création d'un nouveau pôle de production au sein de notre portefeuille mondial », a déclaré Gordon Birrell, Vice-Président Exécutif Production & Opérations de Bp. Le GNL a été transféré à un transporteur depuis le navire flottant FLNG (Floating Liquefied Natural Gas), ancré à 10 kilomètres au large, où le gaz a été refroidi, liquéfié et stocké.

Ce procédé complexe illustre la technicité du projet, considéré comme l'un des développements offshores les plus profonds d'Afrique, avec des ressources gazières situées à près de 2 850 mètres de profondeur. Déclaré projet d'importance nationale stratégique par les gouvernements sénégalais et mauritanien, GTA est conçu pour produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an. Une part de cette production est également destinée à l'alimentation des marchés domestiques lorsque les infrastructures seront prêtes à l'accueillir. « C'est un moment de grande fierté pour la Mauritanie et le Sénégal. Tout au long du développement de ce projet, nous avons établi des relations solides avec les gouvernements hôtes, les communautés locales et nos partenaires. Nous nous réjouissons de les renforcer dans les années à venir », a indiqué Dave Campbell, Vice-Président Senior de Bp pour la Mauritanie et le Sénégal.