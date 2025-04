Sénégal: Gestion des fonds Covid-19 - 27 arrestations, plus de 258 millions recouvrés

Le parquet de Dakar s'est exprimé sur l'affaire de la gestion des fonds Covid 19. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue hier, jeudi 17 avril, au Tribunal de Grande Instance de Dakar, avec son collègue du pool financier, le Procureur de la République de Dakar, a révélé que 27 personnes présumées impliquées dans des détournements de deniers publics ont été arrêtées, à la suite de huit rapports de la Cour des Comptes, portant sur autant de ministères.

S'exprimant en vertu de la loi n°2016-30 du 8 novembre 2016 et en coordination avec le procureur général, Ibrahima Ndoye a précisé que les arrestations concernent les ministères suivants : Mines et Géologie ; Culture et Communication ; Jeunesse ; Sports ; Santé ; Femme, Famille, Genre et Protection de l'enfance ; Développement industriel et PMI ; et Développement communautaire.

À ce stade de la procédure, vingt personnes ont été présentées mercredi à la Division des investigations criminelles (DIC), tandis que sept autres ont été reçues jeudi matin. D'autres gardes à vue étaient toujours en cours dans les locaux de la même unité, a indiqué le procureur.

Revenant sur le sort de ces 27 personnes déférées au parquet, le ministère public a tenu à souligner qu'il ne s'inscrivait pas dans une logique de chasse aux sorcières. L'objectif, selon Ibrahima Ndoye, est celui d'un parquet crédible, soucieux de mettre fin à la commission d'actes criminels et délictuels qui troublent l'ordre public.

Outre la répression, le procureur a insisté sur la nécessité de réparer le préjudice subi par l'État. La législation sénégalaise en matière de délinquance économique et financière prévoit en effet que le recouvrement des fonds publics prime dans certaines circonstances sur la seule sanction pénale.

C'est dans cette perspective que plusieurs mis en cause ont spontanément proposé de verser une caution. Selon Ibrahima Ndoye, cette démarche a été acceptée par les juges d'instruction du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Résultat : une somme de 258 448 233 francs CFA a été recouvrée entre mercredi et jeudi.

Les inculpations étant en cours, d'autres personnes devant le juge d'instruction pourront également proposer un cautionnement. Il en sera de même pour celles qui sont encore en garde à vue ou qui seront ultérieurement déférées. Par conséquent, le montant recouvré pourrait évoluer dans les prochains jours.

Le procureur de la République a tenu à préciser que ces arrestations ne constituent que le début du processus. Les huit rapports de la Cour des comptes sont encore en phase d'exploitation. Ibrahima Ndoye a promis que toutes les responsabilités seront établies, que toutes les pistes d'investigations seront explorées et que chaque acteur de la chaîne de prévarication sera identifié.

« L'objectif, a-t-il conclu, est d'accompagner le peuple sénégalais dans sa volonté de lutter efficacement contre ce fléau », celui des détournements de fonds publics.