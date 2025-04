Sénégal: Saint-Louis - Présentation du rapport de l'année fiscale 2023 de l'Itie - Le secteur extractif de la région a contribué à hauteur de 17 milliards FCFA contre 10 milliards en 2022

Le rapport ITIE de l'année fiscale 2023 fait état d'une contribution globale du secteur extractif dans le cadre de la région de Saint-Louis à hauteur de 17 milliards de francs CFA contre 10 milliards pour l'année 2022. En termes de RSE aussi, le rapport montre que l'entreprise BP a contribué à hauteur de 1,7 milliard de nos francs. Cependant, le volume des transactions en termes de contenu local tourne autour de plus de 23 milliards FCFA dont seulement 08 milliards FCFA captés par des entreprises sénégalaises et 91 millions FCFA par des entreprises saint-louisiennes. Annonce faite par le Président de l'ITIE Sénégal au cours d'une rencontre tenue à la Gouvernance.

Au Sénégal, le rapport ITIE de l'année fiscale 2023 fait état de 380 milliards FCFA générés par le secteur extractif dont 346 milliards reversés directement dans les caisses du Trésor. Cette contribution représente 9% des recettes de l'État et 4% du PIB. Plus de 17 milliards FCFA ont été mobilisés dans la région de Saint-Louis dont plus de 15 milliards FCFA générés seulement par les entreprises BP et Cosmos.

Le rapport couvre 22 entreprises minières, 07 entreprises pétrolières et gazières, 11 organismes collecteurs. « Ce qui montre que le secteur d'année en année continue à participer à l'effort de mobilisation des recettes au niveau national. Maintenant quand on regarde cela, comparé au volume des transactions en termes de contenu local, qui tourne autour de plus de 23 milliards, donc vous voyez nettement que le contenu local constitue un âge, parce que 17 milliards en termes de contributions dans le budget de l'état, mais contre 23 milliards en termes de transactions, ce qui montre qu'aujourd'hui les entreprises sénégalaises doivent fournir davantage d'efforts pour capter les marchés dans le secteur. Dans le cadre des 23 milliards, on note que seulement 8 milliards ont été captés par des entreprises sénégalaises, et 91 millions par des entreprises saint-louisiennes », a fait savoir Thialy Faye, présidant de l'ITIE Sénégal à l'occasion du rencontre tenue à la Gouvernance de Saint-Louis sous la présidence de l'adjoint au Gouverneur de région.

Il a rappelé que cela montre nettement aujourd'hui qu'il nous faut renforcer davantage les efforts en termes de contenu local, accompagner les entreprises sénégalaises et particulièrement les entreprises saint-louisiennes, pour pouvoir véritablement renforcer le contenu local. « Aujourd'hui, on va écouter les acteurs pour savoir véritablement si cet investissement en termes de RSE a été fait dans des secteurs porteurs de développement », a-t-il ajouté avant de poursuivre, « Pour nous, c'est cela qu'il faut renforcer.

Et d'ailleurs, dans le cadre de ce rapport, on a montré le FIS, c'est-à-dire une bonne pratique qu'on a retrouvée à Kédougou, qu'on appelle le Fonds d'investissement social et environnemental, où un comité a été créé au niveau véritablement de la région pour pouvoir administrer ces ressources-là ». Et c'est ce explique aujourd'hui le fait qu'ils tendent à chaque fois, lorsqu'ils font ces disséminations, de partager des bonnes pratiques qu'ils retrouvent d'une région à une autre.