Afrique: Ligue des champions CAF - Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, et le Pyramids FC pour une place en finale

Mamelodi Sundowns et Al Ahly vont une nouvelle fois croiser le fer en Ligue des Champions de la CAF. Un duel au sommet, entre l'ogre égyptien et l'ambitieux sud-africain. L'autre affiche propose une rencontre entre les Orlando Pirates et le Pyramids FC.

C'est un fait inédit, le Nord et le Sud du continent africain se rencontrent pour une finale de la Ligue des champions africaine.

Le club le plus titré de l'histoire, Al Ahly, tenant du titre et en quête d'une 13e couronne historique, retrouve sur sa route les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, pour ce qui est désormais l'une des grandes rivalités du football africain contemporain. Depuis 2019, Sundowns et Al Ahly se sont affrontés chaque année sur la scène continentale. Al Ahly, monument impitoyable au palmarès écrasant, pourra compter sur son expérience inégalée sur le continent. Le match aller à Pretoria, sera capital pour Sundowns. Il faudra marquer des buts, avant de se rendre au Caire, où les Égyptiens s'effondrent rarement.

Peter Shalulile, considéré comme l'un des meilleurs attaquants en Afrique du Sud, auteur de quatre buts dans la compétition, est l'homme des grands rendez-vous. Cet attaquant de poche (1m74) pourrait être la clef du succès pour la rencontre aller. La dernière équipe à avoir éliminé Al Ahly avant la finale de la Ligue des champions se nomme Mamelodi Sundonws, en 2019, en quarts (5-0; 0-1).

Le Pyramids FC entre dans l'histoire

Dans l'autre demi-finale aller, les Orlando Pirates ont validé leur billet face au MC Alger. Ils atteignent ainsi le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2013. Le coach José Riveiro a transformé le club sud-africain en une unité défensivement solide, dotée d'une capacité de contre-attaque redoutable. Ils ont comme atout la menace offensive Evidence Makgopa.

Le Pyramids FC, quant à lui, entre dans l'histoire en accédant pour la première fois aux demi-finales. Malgré une défaite 2-0 à Rabat face à l'AS FAR, le large succès 4-1 à l'aller au Caire leur a permis de se qualifier avec un score cumulé de 4-3. Le Pyramids FC, fondé en 2008, leader de son championnat, incarne le nouvel espoir du football égyptien et vise à bousculer la hiérarchie traditionnelle. Alors que le retour sera à domicile, les Égyptiens savent qu'il faudra tenir le choc lors de ce match aller pour conserver les chances de qualification intactes au Caire.