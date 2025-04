Sénégal: Le Sénégalais Abdou Niang élu président de l'Association africaine de néphrologie (AFRAN)

Dakar — Le Professeur Abdou Niang a été élu mercredi à Tunis président de l'Association Africaine de Néphrologie (AFRAN) à l'issue de l'assemblée générale de ladite organisation, indique un communiqué reçu à l'APS.

Professeur de médecine, néphrologue de renommée et chercheur reconnu, Abdou Niang succède à l'Egyptien, le Prof Mohamed H. Hafez.

Abdoul Niang a consacré une grande partie de sa carrière à l'amélioration de l'accès aux soins rénaux en Afrique, précise le texte.

Selon la même source, le Pr Niang est engagé dans la formation des jeunes professionnels de santé et la promotion de la recherche clinique adaptée aux réalités africaines.

Cette nomination consacre l'engagement constant du Professeur Niang en faveur du développement de la néphrologie sur le continent africain, précise le communiqué.

"Je reçois cet honneur avec humilité et sens du devoir. Mon ambition est de faire de l'AFRAN une plateforme encore plus inclusive, dynamique et influente dans les politiques de santé rénale à l'échelle africaine et internationale", a déclaré le Professeur Niang à l'issue de son élection.

Le Professeur Niang s'est engagé, entre autres, à renforcer la coopération entre les sociétés nationales de néphrologie africaines et à promouvoir la recherche collaborative et la publication scientifique sur les maladies rénales en Afrique.

Il souhaite aussi soutenir la formation et l'encadrement des jeunes néphrologues et paramédicaux et encourager des politiques publiques en faveur de la prévention des maladies rénales chroniques.

L'AFRAN félicite chaleureusement le Professeur Niang et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. L'association remercie également le président sortant pour son leadership et son dévouement au service de la communauté néphrologique africaine.