Sénégal: Les préparatifs de la 25e édition de la FIARA lancés

Dakar — Le comité d'organisation de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) a procédé au lancement des préparatifs de la 25e édition de cet évènement prévue du 24 avril au 20 mai à Dakar.

Des représentants de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Dakar (CCIAD) et du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal (CNCR) ont pris part à la "Journée de lancement" de la FIARA 2025, qui, selon son directeur général, Pape Abdou Fall, se veut "une foire d'intégration régionale des peuples et des économies rurales et agricoles".

"Sa spécificité, c'est qu'elle est conçue par et pour les producteurs, au profit des exploitations familiales", a rappelé M. Fall.

La FIARA, dont la première édition a eu lieu en 1999, "est l'aboutissement de vingt-cinq ans de pratiques et de réflexions soutenues", a souligné son directeur général.

La mission de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales est de favoriser l'accès des producteurs et de leurs organisations à l'information agricole, aux innovations commerciales, techniques et technologiques, a rappelé Pape Abdou Fall.

La FIARA sert en même temps à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles, à faciliter aussi les échanges d'expériences et d'idées, selon lui.

La deuxième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SIARA) se tiendra du 13 au 16 mai, dans l'enceinte du CICES, le Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal, en marge de la FIARA.

C'est dans ce même centre dédié au commerce international qu'est organisée la Foire internationale de l'Agriculture et des ressources animales depuis plusieurs années.

Les premières éditions ont eu lieu à la place de l'Obélisque.

"Le SIARA sera un cadre idéal pour les professionnels de différents secteurs et leurs partenaires de partager leur savoir-faire", a expliqué Pape Abdou Fall.

Il sert à "proposer des solutions et des approches pertinentes par des innovations, des rencontres et des discussions autour des grandes questions du développement".

Le rôle des exploitations familiales dans le développement agricole et rural, l'amélioration de la productivité, les services d'accompagnement de la production et la commercialisation des produits agricoles sont les sujets de discussion de la FIARA.

La crise alimentaire, la consommation, de même que les enjeux économiques, environnementaux et climatiques, sont abordés lors des débats de la FIARA.

"La souveraineté alimentaire: enjeux, défis et perspectives" est le thème de l'édition 2025.

"C'est le seul évènement agricole [...] organisé régulièrement dans le pays", a soutenu Moustapha Ka, le représentant de la CCIAD à la "Journée de lancement" de la 25e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales.

L'édition de cette année "sera une vitrine exceptionnelle pour valoriser les avancées significatives des exploitations familiales", a dit Yarame Fall, la représentante du CNCR, qualifiant la foire d"'évènement phare du mouvement paysan sénégalais".

"La FIARA est un évènement majeur national et international incontournable", estime Boubacar Dramé, conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.