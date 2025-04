Sénégal: La rentrée littéraire, 'un levier stratégique pour renforcer l'écosystème du livre' (ASE)

Dakar — La première rentrée littéraire au Sénégal ouverte, jeudi, à Dakar, se veut un "levier stratégique pour renforcer l'écosystème du livre et promouvoir la création littéraire", a indiqué la présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs (ASE), Aminata Sy.

"En mettant en lumière les oeuvres et les auteurs, cet évènement national vise à stimuler la lecture et à former une citoyenneté active, capable de questionner et de transformer la société", a-t-elle dit.

Selon Mme Sy, par ailleurs directrice des Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS), l'initiative vise à "redonner ses lettres de noblesse au livre, véritable vecteur de transmission des savoirs et moteur de développement social et économique".

La rentrée littéraire va permettre aux auteurs et éditeurs de montrer la production littéraire et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaine du livre.

Le retard dans l'organisation de cette rentrée littéraire s'explique par un problème de calendrier, a dit Aminata Sy, estimant qu'il était temps, au pays de Léopold Sédar Senghor, d'avoir cet évènement qui existe ailleurs.

"C'était un vieux projet, on a eu un problème de calendrier pour le faire, mais on avait des foires, des salons du livre, des dédicaces, etc. Nous allons désormais le faire chaque année", a t-elle assuré, soulignant que le Sénégal est un pays de littérature d'abord avec le président-poète Senghor où ses auteurs ont été distingués partout dans le monde.

Différents panels liés à la souveraineté éditoriale, à la problématique de l'édition scolaire, la question des langues nationales et critique littéraire sont prévus entre jeudi et vendredi.

Le thème de cette première édition est: "Souveraineté littéraire: possibilités et perspectives".