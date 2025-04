Sénégal: Birame Souleye Diop - 'La préservation l'environnement occupe une place centrale dans la renégociation des contrats'

Dakar — La préservation de l'environnement occupe une place centrale dans le processus de renégociation des contrats gaziers et pétroliers initié par le gouvernement, a indiqué jeudi, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Le processus de renégociation des contrats initié par le Gouvernement s'inscrit dans la préservation de l'environnement", a dit Birame Souleye Diop.

Il s'exprimait en présence de son collègue de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de présentation de "l'évaluation environnementale stratégique du secteur pétro-gazier et de l'Atlas de l'environnement marin et côtier du Sénégal".

"La révision du Code pétrolier pour une meilleure prise en charge des questions environnementales, l'adoption d'un nouveau Code de l'environnement traitant en profondeur les enjeux de l'industrie pétrolière et gazière et le vote de la loi sur le Contenu local sont autant d'actes réfléchis, qui témoignent de la volonté de l'Etat à développer ses ressources énergétiques dans le plus grand respect de l'environnement et de la dignité humaine", a ajouté le ministre de l'Energie.

"D'ailleurs, a-t-il recommandé, l'évaluation environnementale et sociale stratégique dont il est question aujourd'hui devrait précéder toute activité opérationnelle de l'exploitation pétrolière et gazière."

Birame Souleye Diop a exprimé sa satisfaction de voir "notre pays disposer de cet outil d'aide à la prise de décision, qui va inspirer nos choix futurs en matière de développement de projets pétroliers et gaziers".

Il a indiqué que l'Atlas de l'Environnement marin et côtier et l'évaluation environnementale sociale stratégique constituent des outils pertinents, qui sont de nature à apaiser les appréhensions et réserves nourries par les communautés locales.

Cette étude stratégique a été pilotée par un groupe de travail interministériel mis en place par arrêté conjoint des départements de l'Environnement et de l'Energie, avec l'implication et l'accompagnement des universités et centres nationaux de recherche, et l'assistance du Projet d'appui aux négociations des projets pétroliers et gaziers exécuté par le GES PETROGAZ.