Sénégal: Hivernage 2025 - La DGPRE en mission d'évaluation à la station de télétransmission de Bakel

Bakel — La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) a entamé, mercredi, une mission d'évaluation de la station de télétransmission à Bakel, dans la région de Tambacounda(est), dans le cadre des préparatifs de l'hivernage 2025, a-ton appris du chef de division hydrologie, Elimane Abdoul Fall.

"Dans le cadre des préparatifs de l'hivernage 2025 et dans l'optique de réaliser le rêve du référentiel Sénégal Vision 2050, nous sommes à Bakel pour une mission d'évaluation de la station de télétransmission", a déclaré M. Fall, jeudi, dans un entretien avec l'APS.

Le chef de division hydrologie à la DGPRE, en compagnie de Nouha Ndiaye, de la Brigade des ressources en eau de Saint-Louis et d'autres responsables se sont rendus mercredi dans l'après-midi, à Bakel, Kidira et Aroundou pour "vérifier et installer des appareils".

"Après cette visite d'état des lieux à Bakel et Kidira, on a trouvé qu'il faut faire un entretien des stations. Cela consiste à l'installation de nouvelles batteries pour la transformation des alertes", a-t-il dit, signalant que les batteries trouvées sur place ont durée plus de 2 ans.

"Des batteries sont disponibles à Dakar, on va bientôt revenir pour installer de nouvelles batteries bien avant l'hivernage. Ça sera au début du mois de mai, juste après les prévisions saisonnières", a rassuré M. Fall.

Le chef de division hydrologie à la DGPRE a indiqué qu'un nouveau dispositif de surveillance et de gestion des ressources en eau a été installé à Aroundou, un village de la commune de Balou.

"On a eu à s'entretenir avec la Marine nationale pour assurer le suivi en matière de sécurité. C'est pour renforcer la coordination des actions sur le terrain", a-t-il fait savoir.