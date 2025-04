Afrique: Dylan Batubinsika - «On veut remporter la CAN avec la RDC»

interview

Le solide défenseur congolais, qui lutte pour le maintien en Ligue 1 avec Saint-Étienne, est impatient de disputer le derby face à Lyon lors de la 30ème journée. Au cours d'une interview organisée par la LFP, il s'est aussi exprimé sur sa carrière internationale et ses ambitions élevées avec la RDC pour la CAN au Maroc et rêve de la prochaine Coupe du Monde en 2026.

Dimanche 20 avril, Saint-Étienne affronte Lyon dans un match très important symboliquement et peut-être décisif dans la lutte pour le maintien. Comment abordez-vous ce derby ?

Oui, c'est sûr que c'est un match particulier. Un derby, ça se gagne, peu importe la position des deux clubs au classement. On veut évidemment s'imposer parce que ça ferait plaisir à toute une ville, à tout un club et à tous les supporters qui sont derrière nous et qui attendent ce rendez-vous avec impatience. On sent la ferveur au quotidien. Dès qu'on croise un supporter, il nous demande de nous surpasser. C'est un rendez-vous capital pour le peuple vert. Et je pense que ça sera encore plus chaud à Geoffroy-Guichard qu'au match aller. On a l'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur...

Il y a l'importance du derby mais il y aussi une urgence de points pour Saint-Étienne, seulement 17ème de Ligue 1...

On aurait aimé se battre pour une autre position au classement, lutter un peu plus haut, pourquoi pas créer la surprise et se battre pour les places européennes. On savait que ça allait être une saison compliquée, une saison de transition entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Ce n'est clairement pas le même niveau. Maintenant il faut répondre présent. C'est le sprint final, il nous reste cinq matches pour tout donner et obtenir notre maintien. Et ensuite, le club pourra ajuster l'équipe qu'il faut pour l'année suivante et être encore plus compétitif.

À titre personnel, vous avez démarré votre saison en tant que titulaire et vous jouez un peu moins à présent... Comment vivez-vous cette période plus délicate ?

Ce n'est pas facile parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer. J'ai été titulaire jusqu'en mars, et maintenant c'est plus compliqué. Mais d'un côté, je le comprends dans le sens où mes performances n'ont pas été celles que je voulais et celles que le club et le coach attendaient. C'est comme ça, il y a des saisons où ça sourit moins... C'est aussi un collectif qui était dans une situation délicate durant toute cette saison. Donc en tant que défenseur, je suis aussi forcément pointé du doigt. Mais je suis conscient que mes performances individuelles n'ont pas été à la hauteur. J'en paie les conséquences aujourd'hui, mais je ne me cache pas derrière. Je dois travailler pour être meilleur à l'avenir.

À 28 ans, vous êtes désormais un joueur aguerri... Avez-vous atteint vos objectifs de début de carrière ?

J'ai joué en Belgique, au Portugal, en Israël... Des expériences qui ont fait de moi le footballeur que je suis aujourd'hui. Mais j'avais toujours la Ligue 1 dans un coin de ma tête. J'ai toujours eu le désir de jouer dans l'un des cinq grands championnats. Je suis très fier de mon parcours, semé d'embûches. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais au final, j'y suis arrivé. Maintenant, le plus du reste à faire, c'est d'y rester, de s'inscrire dans la longévité. C'est ce que je compte faire avec Saint-Etienne et ensuite, on verra bien.

Au tout début de votre carrière, vous avez été sélectionné en équipe de France chez les jeunes mais pourquoi avoir finalement choisi de porter le maillot de la RDC ?

J'avais ça dans un coin de ma tête mais l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre début 2023 a été déterminant. Il y est pour beaucoup dans les succès que l'équipe peut avoir aujourd'hui... Faire en sorte que tout fonctionne entre joueurs locaux et binationaux. Lui qui a une énorme connaissance du football africain, il nous transmet son expérience ainsi que sa rigueur, sa discipline... Tout était structuré donc j'ai senti que c'était le bon moment de rejoindre la sélection, de lancer ma carrière internationale. C'était aussi une suite logique dans l'évolution de ma carrière. J'ai ressenti beaucoup d'émotions lors de ma première sélection (1-0 contre l'Ouganda le 14 juin 2023). Mes parents étaient aussi très fiers, eux qui sont nés en RDC. Ça a renforcé les liens que je pouvais avoir avec mon pays d'origine. Je me suis rendu compte que peu importe l'adversaire, le 200ème ou le 10ème du classement FIFA, on joue pour un pays, pour des gens qui souffrent... Et l'équipe nationale se doit de respecter ça.

Vous avez aussi disputé une première compétition internationale lors de la CAN 2024...

Ça a été encore beaucoup de fierté même si j'espérais jouer davantage et apporter encore plus à mon pays. Ça a été une expérience incroyable d'atteindre le dernier carré (La RDC avait été éliminée en demi-finales par la Côte d'Ivoire 1-0), on a fait un parcours incroyable. Et on va essayer de faire mieux la prochaine fois.

Justement, quelles sont vos ambitions pour la prochaine édition qui aura lieu au Maroc ?

On veut aller au bout. C'est le message du coach et c'est aussi ce qu'on se dit entre nous, les joueurs. On est dans un groupe qui reste abordable (avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana) et je pense qu'on a nos chances de sortir du groupe. Et après, derrière, on est très ambitieux pour la suite.

La RDC est aussi en tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il reste quatre matches mais votre sélection est donc bien partie pour obtenir cette qualification pour le pays...

On est sur la bonne voie. Maintenant, la balle est dans notre camp, on doit être performant lors des matches qui restent, pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. On aura cette opportunité peut-être qu'une seule fois dans notre carrière, on est tous conscients de ça. Cela nous permettrait d'arriver à la CAN l'esprit léger mais c'est évidemment un rêve d'aller aux Etats-Unis en 2026.