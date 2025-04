Congo-Kinshasa: L'ONG Mbou-Mon-Tour lauréate du Prix environnemental international EcoWorld 2024

Le Prix a été attribué, le 7 février dernier à Kinshasa, dans la catégorie« Conservation de la biodiversité et des paysages naturels », en présence de chercheurs, de diplomates et de personnalités engagées dans la protection de l'environnement à l'échelle internationale.

La reconnaissance internationale salue le travail exemplaire et innovant de Mbou-Mon-Tour (MMT) qui oeuvre depuis près de trois décennies dans le territoire de Bolobo, province de Maï-Ndombe, en faveur de la conservation des forêts tropicales et des bonobos, espèce emblématique menacée de disparition, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. À travers un modèle communautaire intégré, MMT combine avec succès protection de la biodiversité, adaptation au changement climatique et lutte contre la pauvreté.

Le modèle développé par MMT repose sur une approche fondée sur la participation active de la population locale qui devient elle-même la gardienne de son patrimoine naturel. En instaurant des zones de conservation communautaire et en proposant des alternatives durables aux activités destructrices (comme l'agriculture itinérante ou la chasse illégale), l'organisation non gouvernementale (ONG) a su construire un équilibre entre protection environnementale et développement humain.

Cette approche innovante et reproductible a retenu l'attention du jury du Prix EcoWorld, composé d'experts internationaux, qui l'ont considérée comme un exemple d'efficacité, d'impact concret et de durabilité dans un contexte marqué par l'urgence écologique globale.

Une distinction honorifique pour le président de MMT

Lors de la cérémonie, l'Académie russe des sciences naturelles a decerné au président du Comité exécutif de MMTour, Jean-Christophe Bokika, la médaille d'honneur Nikita-Nikolaevich-Moiseev, accompagnée d'un certificat officiel. Cette distinction rend hommage aux scientifiques et aux acteurs de terrain qui contribuent à l'avancée des connaissances et à la mise en oeuvre de solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux de notre siècle.

« Cette reconnaissance internationale nous honore et renforce notre engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel et culturel. Elle prouve que les efforts des communautés locales pour protéger leur environnement méritent d'être valorisés. Ce prix, c'est celui de toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, protègent la forêt, les bonobos et la vie », a dit Jean-Christophe Bokika.

Un hommage à la pensée interdisciplinaire

La médaille Moiseev, créée en 2018 en mémoire de Nikita Nikolaevich Moiseev, académicien reconnu de l'Académie des sciences de Russie, honore les contributions remarquables dans les domaines des mathématiques appliquées, de la modélisation de simulation, de l'automatisation de la conception et d'une approche interdisciplinaire de la résolution des problèmes environnementaux.

Quant au Prix environnemental international EcoWorld, il récompense les initiatives et projets les plus impactants dans le domaine de la protection de l'environnement et de la santé publique. Il constitue un levier de visibilité et de soutien, notamment pour attirer l'attention des investisseurs, partenaires internationaux et décideurs publics sur les projets méritants, souvent portés dans des contextes fragiles.

Un signal fort pour la conservation en Afrique

Ce quatrième prix international après le Prix Alexander-Abraham en 2009 ; le Prix Ashden en 2021 et le Prix Equateur en 2022 marque une étape majeure, non seulement pour MMT et les communautés locales, mais aussi pour l'ensemble des acteurs congolais et africains engagés dans la conservation communautaire. Il confirme que des solutions locales portées par les communautés elles-mêmes peuvent produire des résultats concrets, et qu'elles méritent d'être soutenues, reconnues et diffusées à plus large échelle.