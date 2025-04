Congo-Brazzaville: Monitoring sur les droits sexuels et reproductifs - Signature d'un protocole d'accord entre le Cafco et la CNDH

Le Cadre permanent de concertation de la femme (Cafco) et la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) travailleront dorénavant dans une parfaite collaboration pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive.

Le protocole d'accord qui a une durée de cinq ans, selon la directrice exécutive de Cafco, Grâce Lula, vise à développer un système de partage des données et d'informations relatives aux droits sexuels et reproductifs entre le Cafco et la CNDH, dans l'objectif de promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive. Il définit les obligations de chacune des parties. C'est dans cette optique que, conformément à ce partenariat, la CNDH est tenue de consulter le Cafco sur la situation de la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo et de s'assurer que cette question sera prise en compte dans le travail qu'elle fait.

Ce document stipule que tout problème lié à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive fera l'objet d'un plaidoyer de haut niveau. Le Cafco apportera aussi son expertise dans la constitution de la base des données par la mise à la disposition de la CNDH des rapports techniques d'accompagnement des modèles et autres données. En outre, il participera au processus de la rédaction des rapports pays de la CNDH relatifs à la situation des droits humains en général et en particulier des droits sexuels et reproductifs.

Le président de la CNDH, Paul Nsapu, a salué la signature de ce protocole d'accord. "Je remercie Cafco pour ce partenariat effectif avec la CNDH", a-t-il déclaré. La question des droits sexuels et reproductifs, a-t-il renchéri, est importante et cela concerne tout le monde. La signature de cet accord permet de mettre des énergies ensemble pour que cette problématique trouve des issues favorables.