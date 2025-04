Afrique: OMC - Un risque de fragmentation géopolitique

Pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le recul des échanges internationaux de marchandises pourrait atteindre - 1,5 % en volume en 2025, en fonction de la politique douanière de Donald Trump.

Dans le contexte instable actuel, la Chine tente de se positionner comme un « antidote » à Donald Trump, note la presse américaine. « La guerre commerciale mondiale menée par Donald Trump va nuire aux économies du monde entier cette année, y compris aux États-Unis », à en croire un nouveau rapport de l'OMC. Selon ses prévisions, le recul du commerce mondial de marchandises pourrait atteindre jusqu'à 1,5 % en volume en 2025, en fonction de la politique douanière du président américain. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, se dit « très préoccupée .

Selon elle, l'organisation s'attendait à un effondrement de 81 % du volume commercial entre les États-Unis et la Chine. « L'incertitude persistante menace de freiner la croissance mondiale, avec de sévères conséquences négatives pour le monde, en particulier pour les économies les plus vulnérables », a-t-elle ajouté. « Si les pays ripostent et que l'incertitude douanière persiste au-delà de l'été, cela pourrait "réduire", à long terme, le PIB mondial de 7 % ». Les pays les plus pauvres souffrent déjà, « ils sont très vulnérables. Sur les dix économies confrontées aux droits de douane réciproques les plus élevés, cinq sont des pays peu développés ».

Un risque de « fragmentation géopolitique »

Ngozi Okonjo-Iweala redoute aussi que la fragmentation croissante du commerce mondial ne divise le monde en deux blocs commerciaux et ne « force les pays à choisir d'être d'un côté ou de l'autre [...] Nous voulons vraiment éviter un cas de fragmentation géopolitique », a-t-elle déclaré. Le président chinois, Xi Jinping, cherche à « exploiter les tensions » mondiales récentes et à « éloigner certains pays des États-Unis ». Il « mène une campagne visant à renforcer les partenariats en Europe, en Amérique latine », jusque dans « l'arrière-cour asiatique de la Chine », selon l'analyse du quotidien financier américain The Wall Street Journal.

Xi Jinping cherche à « envoyer le message que la Chine est une force qui garantira un commerce stable, positionnant Pékin comme un antidote à Trump ». Mais « pour convaincre, Xi devra surmonter des conflits commerciaux et sécuritaires de longue date avec des pays fortement investis dans leurs relations avec les États-Unis. De nombreux dirigeants craignent d'être perçus comme trop proches de l'un ou de l'autre camp, et craignent d'être piétinés par les deux pays ».