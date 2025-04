Congo-Kinshasa: Gestion des finances publiques - La restauration de la patrouille financière saluée

La Coordination des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption dans les finances publiques (Cosoc-LCC) s'est réjouie de la restauration de la patrouille financière menée par l'Inspection générale des finances (IGF).

« Suspendu durant neuf mois, ce mode de contrôle auquel recourt l'IGF s'est avéré essentiel pour préserver et assurer la bonne gestion des fonds et des biens dans le contexte de la République démocratique du Congo », a indiqué la Cosoc-LCC dans un communiqué du 16 avril.

a, par ailleurs, prévenu que pendant cette période de suspension de la patrouille financière, les responsables des entreprises et établissements publics ont géré sans garde-fou. Ce qui l'amène à exhorter l'IGF, dans la foulée de cette réinstauration, « d'auditer les comptes de toutes les entreprises et établissements publics pour s'assurer que pendant les neuf mois au cours desquels la patrouille financière a été suspendue, les fonds et biens publics ont été gérés de manière orthodoxe ». A défaut, a-t-elle indiqué, les dossiers des mandataires fautifs doivent être transmis au parquet pour des poursuites judiciaires.

Cette structure a, en outre, rappelé son communiqué 001/FEB/2025 sur le nécessité impérative de préserver l'intégrité des fonds destinées aux Forces armées du pays et aux Wazalendo contre tout détournement ainsi que la mise en place des mécanismes de transparence et d'un comité de suivi paritaire pouvoir public-Société civile. Ceci pour garantir la traçabilité intégrale de ces fonds, de leur collecte et de leur utilisation finale.

La Cosoc-LCC invite la Première ministre à appuyer l'IGF dans l'audit des établissements et entreprises publics et à veiller à ce que les fonds destinés à l'effort de guerre fassent l'objet d'une transparence absolue. Elle recommande aux entreprises publiques de collaborer avec l'IGF pour la réalisation des audits des fonds et biens publics pour la période où la patrouille financière était suspendue.