Tunisie: Le Centre de l'obésité et de diabète de Tunis primé à l'international pour l'excellence de ses soins

Le Centre de l'obésité et de diabète de Tunis célébrera, ce samedi 19 avril 2025, son sacre international en tant que meilleur hôpital spécialisé en chirurgie bariatrique pour l'année 2024, une distinction décernée par l'Organisation européenne de l'industrie du tourisme médical (Health Tourism Industry).

Le Dr Mourad Adala, chirurgien spécialiste et directeur médical du centre, a indiqué à l'Agence TAP que ce prix constitue une reconnaissance majeure du savoir-faire médical tunisien et une opportunité pour renforcer le positionnement de la Tunisie comme destination de référence en matière de santé et de tourisme médical.

Ce prix a été officiellement remis en novembre dernier à Dubaï, au cours d'une cérémonie réunissant des acteurs internationaux du secteur. Il récompense les performances exceptionnelles du centre, son approche multidisciplinaire et son engagement constant dans la lutte contre l'obésité morbide et le diabète, à l'échelle nationale, régionale et continentale.

Le Dr Adala a précisé que le centre ambitionne de devenir une plateforme de référence pour l'ensemble du continent africain, grâce à des technologies innovantes, une prise en charge personnalisée et une qualité de service répondant aux standards internationaux.

La cérémonie de célébration se tiendra au siège du centre, à El Menzah 1, et constituera un moment fort pour mettre en valeur les compétences médicales tunisiennes et souligner l'excellence des services de santé offerts en Tunisie. Elle permettra également de faire le point sur les perspectives d'avenir en matière de santé spécialisée et de développement du tourisme médical.