Tunisie: 60 ans de coopération archéologique tuniso-italienne - Bilans et perspectives

À l'occasion du 60e anniversaire de la première mission archéologique tuniso-italienne, l'Institut National du Patrimoine, l'Ambassade d'Italie en Tunisie et l'Institut Italien de Culture de Tunis organisent deux journées d'études consacrées aux résultats des missions de fouilles actuellement actives ainsi qu'aux projets de coopération en cours dans le domaine.

Ces rencontres se dérouleront dans le cadre prestigieux du Musée National du Bardo à Tunis. Elles offriront aux directeurs des missions archéologiques conjointes l'opportunité de présenter, y compris sous un angle accessible au grand public, les travaux réalisés sur des sites majeurs à travers tout le pays.

Un accent particulier sera mis sur des projets de coopération majeurs, notamment la collaboration entre l'Institut National du Patrimoine et le Parc Archéologique du Colisée pour la protection et la valorisation du site d'El Jem, ou encore les nouvelles synergies en cours de développement impliquant l'INP, l'Institut Central de Restauration, l'Institut Central d'Archéologie pour la mise en valeur des sites archéologiques.

"Depuis soixante ans, la coopération archéologique entre la Tunisie et l'Italie constitue un pilier essentiel du dialogue culturel et diplomatique entre les deux pays. Forte de 14 missions archéologiques actives, l'Italie est aujourd'hui le premier partenaire de la Tunisie dans ce secteur, grâce à des résultats scientifiques de haut niveau, mais aussi à un engagement constant en matière de formation dans les domaines de la conservation et de la restauration", déclare l'Ambassadeur Prunas.

Le travail conjoint des chercheurs italiens et tunisiens a permis, au fil des décennies, de découvrir et de valoriser des sites d'une richesse historique et culturelle exceptionnelle, couvrant une large chronologie, de la Préhistoire au Moyen Âge, avec une attention particulière portée aux époques punique et romaine.

Le colloque s'ouvrira par les allocutions officielles de Amina Srarfi, ministre tunisienne des Affaires Culturelles, suivies de celles de Son Excellence Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, et de Tarek Baccouche, Directeur Général de l'INP.