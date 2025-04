Afrique du Nord: Un déblocage imminent sur tous les points de passage tuniso-libyens

Le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'Homme, Mustapha Abdelkabir, a annoncé ce vendredi 18 avril 2025 qu'un déblocage était imminent concernant la situation aux points de passage frontaliers entre la Tunisie et la Libye, après une période de tensions marquées par des difficultés sur le plan du commerce, de la mobilité et une recrudescence des arrestations.

Dans ses déclarations, Mustapha Abdelkabir a précisé qu'une première avancée a eu lieu jeudi avec la libération de 20 véhicules tunisiens, après une longue période de rétention. Il a ajouté que des réunions de haut niveau avaient eu lieu à Tripoli, réunissant des commissions mixtes comprenant des représentants des douanes, de la sécurité et des affaires consulaires. Ces discussions, qui se sont tenues les 16 et 17 avril, ont abouti à plusieurs décisions visant à faciliter le passage des citoyens tunisiens et libyens aux points de passage frontaliers communs.

Le président de l'Observatoire a aussi souligné que l'objectif des réunions était de garantir de meilleures conditions pour les citoyens des deux pays, en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant l'intégration économique bilatérale. Il a également insisté sur l'importance de continuer à soutenir la coopération dans ce domaine.

Abdelkabir a en outre fait part de son optimisme quant à un apaisement des tensions, notamment sur le point de passage de Ras Jdir, et a exprimé l'espoir d'une amélioration générale des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye dans les jours à venir.

Cependant, il a noté que certains Tunisiens restaient toujours en détention en Libye pour des enquêtes, tandis qu'une vingtaine de véhicules étaient toujours saisis à la suite d'infractions liées au trafic illégal. Il a rappelé que le trafic se faisait principalement par des voies non officielles, et a réaffirmé l'engagement des autorités tunisiennes à récupérer les véhicules toujours retenus, soulignant que le point de passage de Ras Jdir reste un point de passage légal et sécurisé.