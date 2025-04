Ile Maurice: Flowers Concept - Une fleur sous toutes ses formes

De l'amour est née une idée et de cette idée est née une entreprise florissante. C'est ainsi que commence l'histoire de Flowers Concept Ltd, une société mauricienne fondée par Jean-Michel et Steffi Sauterelle, aujourd'hui devenue une référence dans l'univers floral local. Tout a commencé avec un geste simple, mais chargé de sens : Jean-Michel a créé des boucles d'oreilles en fleurs stabilisées pour sa compagne Steffi. Ce cadeau original a séduit bien plus que son coeur - il a touché tout leur entourage. Rapidement, le couple a compris qu'il y avait là une passion à faire grandir.

Deux univers, une même racine

Flowers Concept se déploie aujourd'hui en deux marques complémentaires : Flowers of Paris, dédiée aux roses éternelles présentées dans de délicats dômes en verre, et Floww, une ligne de bijoux en plaqué or intégrant des fleurs naturelles stabilisées - de véritables pièces d'art à porter. Ces créations allient élégance et durabilité, inspirées par la beauté luxuriante de la flore mauricienne. Elles symbolisent la résilience, le renouveau et la préservation de la nature.

Dans leur atelier, les journées s'enchaînent entre stabilisation des fleurs, création d'arrangements et design de bijoux. Les produits sont disponibles à La City Trianon, Winners Tribeca et d'autres points de vente, avec un service de livraison disponible sur toute l'île.

Derrière la magie, une équipe de passionnés travaille main dans la main pour maintenir un haut niveau de qualité. Artisans floraux, bijoutiers, designers - chacun contribue à faire éclore la vision de Steffi et Jean-Michel.

Flowers Concept privilégie les producteurs mauriciens pour ses fleurs, apportant une valeur ajoutée locale tout en limitant l'empreinte écologique. Rose, gypsophile, hortensia... chaque variété est sélectionnée avec soin selon sa finalité : bijou ou décoration.

Que ce soit pour des mariages, anniversaires ou cadeaux d'entreprise, chaque composition est pensée pour faire vibrer. La plus belle réussite ? La gamme de roses éternelles de Flowers of Paris, pouvant durer jusqu'à trois ans, et la collection exclusive de Floww, qui intègre des fleurs rares dans un design contemporain.

L'avenir en pleine floraison

Flowers Concept ne s'arrête pas là. Des coffrets cadeaux mêlant décoration florale et bijoux sont en préparation, tout comme de nouvelles collections encore plus audacieuses. «Ce que nous voulons transmettre ? De l'émerveillement. Une beauté naturelle préservée, transformée avec amour et qui dure dans le temps», explique Steffi.

Pour en savoir plus, consulter les pages Facebook ou Instagram : Flowers of Paris et Floww.