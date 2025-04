Ile Maurice: Le Regional Centre of Excellence - Une vitrine pour le pays

Répondant à une question parlementaire, la ministre Jyoti Jeetun a présenté les activités du Regional Centre of Excellence (RCE), créé en 2019 par la Financial Services Commission (FSC) en partenariat avec l' Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE).

Ce centre, soutenu par la Banque de Maurice, vise à renforcer les capacités régionales en matière de services financiers. Son mandat inclut la formation gratuite de régulateurs africains, la production d'analyses sur les tendances financières, et la promotion des bonnes pratiques. Un conseil de gouvernance indépendant supervise ses orientations et son budget, cofinancé par la FSC et la Banque de Maurice, avec une contribution de l'OCDE dont le montant reste confidentiel.

Depuis sa création, le RCE a formé 6 530 participants de 113 pays à travers 17 ateliers. Il a aussi publié plusieurs études de référence sur la finance moderne. En 2023 et 2024, ses dépenses ont atteint respectivement Rs 8,6 millions et Rs 6 millions.

La ministre a souligné l'importance d'une évaluation qualitative pour mesurer son impact et rappelé que l'accord initial avec l'OCDE, renouvelé jusqu'en 2025, témoigne de l'engagement du pays. Elle a conclu que ce centre est une vitrine pour Maurice et un levier stratégique pour la finance en Afrique.