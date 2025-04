Ile Maurice: Vingt jours de travaux prévus

Lancée officiellement le jeudi 17 avril, l'opération de nettoyage de l'île-aux-Bénitiers marque une étape cruciale dans la réhabilitation de ce site emblématique de la côte ouest. Atics Ltd, l'entreprise mandatée pour mener à bien cette tâche, a entamé les premiers travaux dès la finalisation du handing over avec le ministère du Logement et des terres.

Initialement prévu à 9 h 30, le processus de remise des lieux a été retardé par la marée basse et n'a pu se tenir qu'en début d'après-midi, aux alentours de 14 heures. Dès l'accord officialisé, Atics Ltd a mobilisé son équipe et ses équipements sur le terrain. L'opération a démarré par une évaluation du site, la mise en place des dispositifs de sécurité ainsi qu'un briefing général, avant que les travaux ne débutent sur la partie sud de l'île. À noter que la phase de dératisation avait déjà été achevée avant le lancement des opérations de nettoyage.

Le chantier s'étalera sur une période de 20 jours, avec une présence continue de personnel de sécurité jour et nuit, assurant ainsi un gardiennage permanent. Cette opération, bien que planifiée sur une vingtaine de jours, pourrait toutefois se prolonger en raison de contraintes logistiques, notamment la marée basse qui complique l'acheminement des déchets.

Pour contourner cette difficulté, quatre petites embarcations effectuent des navettes régulières entre l'île et la jetée de La Gaulette, où deux conteneurs ont été placés pour la collecte des débris. Ces derniers sont ensuite transportés vers La Chaumière pour leur traitement. Le travail sur l'île est divisé entre trois types d'équipes spécialisées : la collecte des déchets, la collecte des débris et le nettoyage intérieur de l'île.

Les opérations quotidiennes débutent à 6 h 30 pour se terminer vers 17 heures. Selon nos informations, le ministère avait initialement requis que les travaux soient complétés en dix jours. Cependant, face à l'important volume de débris à évacuer, Atics Ltd a obtenu une extension à 20 jours.

Cette durée pourrait être revue si les conditions maritimes ralentissent davantage le processus. Le ministère du Logement et des terres a par ailleurs sollicité le soutien de la Special Mobile Force (SMF) et de la National Coast Guard (NCG) pour assurer la sécurité du site et le bon déroulement des travaux. Des mesures strictes seront prises pour préserver l'environnement, notamment la faune et la flore de l'île, durant l'ensemble de l'opération.

Dans un communiqué officiel, le ministère est également revenu sur les accusations du Collectif citoyens pour l'île-aux-Bénitiers, selon lesquelles des débris issus de la démolition du 21 mars auraient été laissés sur la plage, risquant d'être emportés par les vagues. Le ministère rejette fermement ces allégations, précisant que tous les matériaux ont été rassemblés à bonne distance de la ligne de marée, sous la supervision de la SMF, de la NCG et des officiers du ministère.

Un rapport a d'ailleurs confirmé que l'opération s'était déroulée dans le respect des normes environnementales. Une visite, effectuée le 9 avril, par une équipe d'officiers a permis de constater l'absence de débris éparpillés. Toutefois, plusieurs personnes ont été interceptées en tentant d'accéder illégalement à l'île, affirmant vouloir récupérer des matériaux provenant des anciennes structures. Ces individus ont été sommés de quitter immédiatement les lieux, l'île étant toujours interdite d'accès au public.

Une fois le nettoyage terminé, les opérateurs touristiques pourront de nouveau accéder à l'île dans un cadre réglementé et respectueux de l'environnement. Un comité interministériel, présidé par le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, se penchera prochainement sur l'élaboration d'un plan d'action structuré pour l'avenir de l'île-aux-Bénitiers.

Lors de la deuxième journée de nettoyage, la compagnie a procédé à l'enlèvement des débris situés près de la mer afin d'éviter qu'ils ne soient entraînés dans le lagon en cas de forte marée, ce qui pourrait gravement nuire à l'écosystème marin. Selon le ministère, une attention particulière avait déjà été portée dès le premier jour pour retirer ces déchets de la plage. «Jeudi, le nettoyage n'ayant duré que deux heures, l'équipe s'est concentrée sur la région sud de l'île. Aujourd'hui, l'attention s'est portée sur les débris présents sur la plage.»