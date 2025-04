Cameroun: Mbamboutos FC - Une position digne face a une Fecafoot en pleine dérive

interview

La scène footballistique camerounaise est, depuis quelques années, prise dans un tourbillon de crises à répétition dont l'origine semble de plus en plus évidente : la gestion opaque, désordonnée et politisée de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Le dernier épisode en date, opposant Bamboutos FC de Mbouda à l'instance fédérale, en est une illustration flagrante. Alors que c'est bien la FECAFOOT elle-même qui a créer le malaise qui oblige les dirigeants de Bamboutos à se retirer du championnat, elle revient aujourd'hui prétendre « négocier » avec les dirigeants de Bamboutos, dans une démarche qui semble tout sauf sincère.

Ce revirement soudain, loin d'être une tentative de conciliation, s'apparente davantage à une opération de récupération, voire une tentative de manipulation. Dans un communiqué lucide et courageux, les dirigeants de Bamboutos ont dénoncé l'attitude déloyale de la FECAFOOT qui, au lieu de mener un dialogue ouvert et respectueux, aurait choisi de passer par des canaux parallèles, notamment certains groupes de mototaximen à Mbouda, pour semer la confusion et attiser des tensions au sein de la ville. Une méthode qui s'apparente à de l'ingérence sociale dangereuse et qui mérite qu'on s'y attarde.

Où est la cohérence de la FECAFOOT ?

Il est curieux de voir certains internautes, souvent prompts à défendre aveuglément la FECAFOOT, s'indigner contre un communiqué, alors même que la Fédération accumule les fautes de gouvernance depuis des années : conflits ouverts avec les clubs, démissions internes, mauvaise gestion des sélections nationales, absence de transparence financière, sanctions arbitraires... La liste est longue et connue de tous.

À ceux qui s'empressent de traiter le communiqué de Bamboutos de « torchon », ou qui crient à la « manipulation », il faut rappeler une évidence : c'est la FECAFOOT qui, sème l'anarchie. Pourquoi revient-elle aujourd'hui chercher une négociation, plus grave elle s'aventure non pas avec les dirigeants du club, mais avec des acteurs périphériques sans aucun mandat ? Est-ce cela, le professionnalisme qu'on attend d'une fédération nationale ? Où sont les procès-verbaux ? Où sont les preuves des discussions ? Où sont les engagements écrits ?

Une tentative de diversion ?

L'argument selon lequel les dirigeants de Bamboutos cherchent à « saboter » la FECAFOOT est non seulement absurde, mais malhonnête. Ce sont les mêmes dirigeants qui ont structuré, financé et animé ce club avec sérieux, dans un contexte où la fédération brille par sa mauvaise gouvernance. Ils ont préféré prendre la parole avec clarté, dénoncer les dérives, et refuser les manoeuvres souterraines.

C'est cela, la responsabilité. C'est cela, la dignité. On ne peut pas d'un côté accuser un président de club d'être "véreux", puis d'un autre côté lui tendre la main en coulisse pour qu'il "revienne" dans le championnat. Cela démontre une incohérence institutionnelle grave et une perte totale de crédibilité de la FECAFOOT.

À ceux qui défendent l'indéfendable

À ceux qui soutiennent la FECAFOOT sans jamais se poser de questions, rappelons ceci : aimer son pays, c'est aussi critiquer ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas saboter la fédération que de pointer ses failles. Au contraire, le silence complice est bien plus dangereux pour notre football que la parole libre et responsable.

Plutôt que de s'attaquer à un club qui agit avec transparence, pourquoi ne pas exiger de la FECAFOOT une réforme structurelle, une meilleure communication, une gestion rigoureuse des ressources et un vrai respect des textes ? Bamboutos FC de Mbouda n'a pas choisi la facilité.

En dénonçant les pratiques douteuses de la fédération, en refusant les manœuvres d'intimidation et en gardant une posture de responsabilité, ses dirigeants montrent l'exemple. Dans un pays où le football est une passion nationale, il est temps que les vrais amoureux du sport soutiennent les acteurs crédibles et cessent de défendre, par réflexe ou par fanatisme, une institution qui s'enfonce dans le chaos qu'elle a elle-même semé.