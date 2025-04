Cameroun: Sandrine Fansi - Le courage d'une femme, la résilience d'une vie

La résilience, ce n'est pas seulement se relever après une épreuve. C'est aussi apprendre à vivre pleinement le moment présent, tout en semant des graines pour un avenir plus serein. C'est un chemin, parfois cahoteux, mais toujours porteur de sens et de croissance intérieure (Sandrine Fansi). Cette vérité, Sandrine Fansi la représente avec une intensité rare. Cette auteure a quitté son Cameroun natal avec l'espoir plein les yeux, les rêves cousus au fond du sac et une détermination farouche de changer son destin.

Le voyage qu'elle entreprenait n'était pas seulement un passage d'un continent à un autre. C'était une traversée intérieure. Une quête d'accomplissement. Une volonté de s'offrir une vie digne, de bâtir quelque chose de plus grand qu'elle. Mais l'Europe ne l'a pas accueillie avec les bras ouverts. La rudesse du système, l'indifférence, les barrières administratives, les regards durs... Sandrine a vu les portes se refermer les unes après les autres. Les promesses sont devenues des illusions. Et ses forces, un jour, l'ont quittée. On l'a remise dans l'avion. Ce fut un retour brutal, un naufrage silencieux que peu peuvent comprendre.

Le retour : non pas une fin, mais un recommencement

Elle est revenue, pas en héroïne, mais avec le coeur alourdi, les mains vides et l'âme cabossée. Beaucoup l'auraient vue comme une « perdante ». Beaucoup l'ont jugée, sans comprendre le combat. Mais ce que personne ne voyait, c'était le courage immense qu'il fallait pour revenir. Car il faut parfois plus de force pour affronter son propre regard dans le miroir que pour affronter celui des autres. Revenir, pour elle, ce n'était pas abandonner. C'était choisir de se reconstruire. C'était ramasser les morceaux éparpillés de son rêve, les regarder en face et se dire : « Ce n'est pas la fin. »

Une renaissance inspirante

Alors, Sandrine a repris, pas à pas. Chaque jour fut une bataille. Chaque sourire, une victoire. Elle a transformé ce qu'on appelait un « échec » en tremplin de résilience. Elle a osé écrire, partager, témoigner. Sa voix, longtemps réduite au silence, est devenue un cri de vérité, un chant de force.

Aujourd'hui, elle est auteure de deux ouvrages puissants : « Sandrine la résiliente : de sans papiers à marraine républicaine » - un récit authentique de transformation. « Résilience et santé mentale : Comprendre et transformer les épreuves en opportunités de croissance personnelle » - un guide éclairant pour toutes celles et ceux qui traversent des tempêtes.

Une reconnaissance méritée

Sa plume, sincère et vibrante, a touché des milliers de lecteurs à travers le monde. Et la reconnaissance n'a pas tardé : Sandrine Fansi a reçu le prix de meilleur écrivain de la diaspora. Une consécration, mais surtout un message : la douleur n'est pas une fatalité. La chute n'est pas la fin. Elle avance, ici et maintenant, forte d'une certitude intime : le courage, ce n'est pas de réussir du premier coup. C'est d'avoir la force de recommencer.