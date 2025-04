Nigeria: FSD investit 13 millions de dollars dans le fonds ARM-Harith pour attirer les fonds de pension nigérians

TLDR

FSD Africa Investments (FSDAi) s'est engagé à verser 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) au Fonds ARM-Harith pour le climat et l'infrastructure de transition.

La facilité FSDAi permettra aux fonds de pension nigérians d'investir dans les infrastructures avec la possibilité d'une liquidité anticipée.

En particulier, 75 % du financement sera fourni en monnaie locale afin de réduire l'exposition aux risques de change, une structure déployée pour la première fois.

FSD Africa Investments (FSDAi), l'investisseur en financement du développement soutenu par le Royaume-Uni, a engagé 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) dans l'ARM-Harith Climate and Transition Infrastructure Fund (ACT Fund), une initiative visant à mobiliser des capitaux institutionnels locaux pour les infrastructures liées au climat au Nigéria.

Le fonds ACT est géré par ARM-Harith Infrastructure Investments, une société de capital-investissement axée sur le développement d'infrastructures durables en Afrique. La facilité FSDAi permettra aux fonds de pension nigérians d'investir dans les infrastructures avec l'option d'une liquidité anticipée, levant ainsi un obstacle majeur qui limitait jusqu'à présent leur participation à cette catégorie d'actifs.

Notamment, 75 % du financement sera fourni en monnaie locale afin de réduire l'exposition aux risques de change, une structure déployée pour la première fois dans l'espace d'actions d'infrastructure du Nigeria. Le capital soutiendra les investissements dans les secteurs résilients au climat, notamment l'énergie propre, les transports, l'eau et l'infrastructure numérique, et s'aligne sur l'objectif plus large de FSDAi d'accélérer la transformation économique verte en Afrique.

Points clés à retenir

Le Nigeria est confronté à un déficit de financement des infrastructures estimé à 100 milliards de dollars par an, avec de faibles niveaux de participation des capitaux institutionnels nationaux. Les fonds de pension au Nigeria gèrent plus de 18 billions d'euros (11,2 milliards de dollars) d'actifs, mais seule une petite partie est allouée à l'infrastructure. L'investissement de la FSDAi introduit une structure de liquidité conçue pour surmonter les problèmes de réglementation et de flux de trésorerie, ce qui permet aux gestionnaires de fonds de pension d'investir dans des projets de longue durée avec plus de confiance.

La facilité en monnaie locale permet également d'aligner les rendements sur les engagements, en évitant les risques d'asymétrie des devises. Cette approche pourrait constituer un précédent pour d'autres marchés confrontés à des obstacles similaires. En cas de succès, le modèle pourrait débloquer des flux plus importants de capitaux locaux dans les infrastructures, réduire la dépendance à l'égard des financements en devises fortes et accroître la participation du secteur privé à la transition nette zéro du Nigeria.