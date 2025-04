Tanzanie: Ramani s'associe à la Tanzania Commercial Bank pour développer les prêts aux PME

TLDR

La startup tanzanienne Ramani a conclu un partenariat stratégique avec la Tanzania Commercial Bank (TCB) pour développer sa plateforme de financement de la chaîne d'approvisionnement pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ce partenariat fait suite à un partenariat antérieur avec Stanbic Bank.

Fondée en 2023 et soutenue par Y Combinator, Ramani exploite une place de marché financière à l'échelle nationale qui numérise le processus de prêt, couvrant l'origination, la souscription, le suivi et le recouvrement. La plateforme permet aux centres de micro-distribution (MDC) travaillant avec de grandes marques de produits de grande consommation comme Coca-Cola, Diageo et AbinBev d'accéder à des fonds de roulement.

La participation de TCB ajoute de la liquidité à la plateforme, permettant aux PME d'accéder à une gamme plus large de produits de financement, à des coûts plus bas et à des conditions de remboursement plus flexibles. Ramani fait état de plus de 210 millions de dollars de prêts cumulés facilités, dont 5 millions de dollars par l'intermédiaire de sa place de marché, avec un prêt moyen de 47 000 dollars. L'entreprise vise à achever sa transition du prêt direct vers un modèle de commerce électronique B2B d'ici à la mi-2025.

Key Takeaways

Le modèle de place de marché de Ramani reflète une tendance plus large dans la fintech africaine, où les plateformes passent du prêt isolé à la finance intégrée. En numérisant les prêts à la chaîne d'approvisionnement et en travaillant directement avec les banques, Ramani comble une lacune majeure en matière de financement qui limite la croissance des PME sur le continent. Les PME africaines sont souvent confrontées à des taux de rejet élevés de la part des prêteurs traditionnels en raison de l'absence de garanties et d'antécédents en matière de crédit.

L'utilisation par Ramani de données intégrées provenant des réseaux de distribution de produits de grande consommation permet une évaluation dynamique du crédit et une gestion des risques. Comme de plus en plus de banques locales rejoignent de telles plateformes, elles peuvent s'exposer à des secteurs à forte croissance sans avoir à mettre en place une infrastructure de prêt numérique en interne. Grâce au soutien de deux banques et à son orientation sectorielle, la place de marché de Ramani pourrait devenir un modèle pour le financement de la chaîne d'approvisionnement sur des marchés émergents similaires.