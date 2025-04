Afrique: Le lancement de l'AATC d'Afreximbank dans les Caraïbes est crucial pour le développement du commerce intra et extra-africain

Addis-Abeba — La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), première institution financière multilatérale d'Afrique, a inauguré son tout premier Centre africain du commerce Afreximbank (AATC) ultramoderne dans les Caraïbes, marquant ainsi un tournant dans les relations commerciales entre l'Afrique et la région CARICOM.

L'AATC de la Barbade, doté de 180 millions de dollars américains et premier à être établi hors d'Afrique, est un véritable symbole du commerce, incarnant l'ambition, la résilience et l'influence des principales villes commerciales d'Afrique et des Caraïbes, véritables pôles dynamiques de commerce, favorisant les échanges commerciaux régionaux et mondiaux.

Il devrait stimuler le commerce intra et extra-africain, en mettant l'accent sur les pays du Sud grâce à l'initiative « Global Africa » d'Afreximbank.

Afin de faciliter la construction de son emblématique AATC dans sa capitale, Bridgetown, le gouvernement de la Barbade a accordé à Afreximbank un terrain de 2,5 hectares à Jemmotts Lane, l'ancien siège du ministère de la Santé.

Une fois achevé, le complexe d'affaires abritera le bureau CARICOM d'Afreximbank, un centre de conférences, un incubateur de technologies et de PME, une passerelle commerciale numérique, un hôtel de 100 chambres, un centre d'exposition et de commerce, ainsi que des bureaux pour des organisations financières et politiques locales, régionales et internationales.

Afreximbank a lancé le concept d'AATC suite à une décision de son conseil d'administration en 2018 visant à créer des pôles de facilitation des échanges dans les principales capitales commerciales d'Afrique.

Ces pôles fourniront des informations commerciales intégrées, des services, des financements et des installations auxiliaires. Neuf grandes villes commerciales ont ensuite été sélectionnées pour accueillir le réseau d'AATC en Afrique et dans les Caraïbes. Ces plateformes comprennent Abuja (Nigéria), Harare (Zimbabwe), Kampala (Ouganda), Le Caire (Égypte), Abidjan (Côte d'Ivoire), Yaoundé (Cameroun), Bridgetown (Barbade), Kigali (Rwanda) et Tunis (Tunisie).

Elles serviront à mettre en relation acheteurs, vendeurs, fournisseurs, prestataires de services, entreprises, gouvernements, chambres de commerce, institutions financières, organisations de développement économique et la communauté commerciale et d'investissement africaine et mondiale.

Lors du discours d'ouverture de l'événement, Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade et présidente de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), a déclaré : « Mon gouvernement est fier aujourd'hui de pouvoir intégrer au panthéon des institutions financières de ce pays, Afreximbank, non pas simplement en tant qu'entité qui loue un bâtiment à quelqu'un pour un bureau, mais en tant qu'institution prête à poser des racines et des fondations dans ce pays - la première AATC en dehors de l'Afrique, tout comme la Barbade a été la première plaque tournante (pour les esclaves) en dehors du continent africain, et ce faisant, nous envoyons le signal que nous avons l'intention de pouvoir reconquérir notre destin atlantique. »