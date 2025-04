Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 avril 2025

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le congrès du RHDP reporté

À six mois de l'élection présidentielle, ce grand rassemblement, annoncé au Palais de la culture de Treichville, est d'une importance capitale pour la majorité présidentielle. Il devrait officialiser le choix du candidat du RHDP pour le scrutin d'octobre prochain. Pour l'heure, tous les regards restent tournés sur son président Alassane Ouattara, considéré comme le « candidat naturel » du parti.

Âgé de 83 ans, le chef de l'État avait déclaré en janvier n'avoir encore pris aucune décision. Pourtant, ses proches et les cadres du RHDP continuent de plaider pour sa reconduction, saluant son bilan et son leadership. (Source Journal d’Abidjan)

Marrakech accueille la IVᵉ Convention africaine des médias

Face à la montée des dérives autoritaires et à la fragilisation des contre-pouvoirs en Afrique, les voix de la presse libre se donnent rendez-vous à Marrakech pour défendre un espace public menacé.

Alors que de nombreux pays africains font face à une montée des restrictions contre les libertés fondamentales, la IVᵉ Convention africaine des médias se tiendra du 27 mai au 1ᵉʳ juin 2025 à Marrakech, avec pour objectif de défendre la liberté d’expression et de renforcer les garde-fous démocratiques sur le continent.

Organisée par une coalition regroupant l’UNESCO, l’Union africaine, plusieurs agences onusiennes, des universités, des organes de régulation, des syndicats et des juristes spécialisés en droit des médias, cette rencontre continentale bénéficiera du soutien actif du Maroc et du Conseil national de la presse (CNP), institution hôte de cette édition. (Source apanews)

Sénégal : création d’une chaîne de télévision parlementaire annoncée par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale du Sénégal a lancé, le 16 avril 2025, un projet de création d’une chaîne de télévision parlementaire. Ce projet vise à rapprocher les citoyens de l’institution, à renforcer la transparence et à valoriser le travail des députés. Un séminaire a réuni élus, experts et société civile pour poser les bases juridiques et techniques. La chaîne ambitionne aussi de promouvoir la démocratie et les échanges parlementaires en Afrique. (Source Africa 24)

RDC : ce que l’on sait des perquisitions dans une propriété de Joseph Kabila

Depuis mardi, des agents des services de renseignements civils et militaires mènent des fouilles dans une propriété de l’ancien président Joseph Kabila, dans la commune de Limete, officiellement pour rechercher du matériel militaire. L'opération intervient alors que le président Félix Tshisekedi accuse son prédécesseur d’être lié à l’AFC/M23, actif dans les Kivu.

À Limete, les fouilles ont été minutieuses. Jeudi 17 avril, l’opération s’est achevée peu avant 18h. Sur les treize conteneurs recensés sur cette propriété de Joseph Kabila, cinq ont été ouverts par les agents. Ils y ont trouvé principalement des pièces de rechange, appartenant à des locataires utilisant les lieux à des fins commerciales ou logistiques, selon plusieurs sources. (Source RFI)

La CAF inflige une amende au club de Motsepe

La CAF a infligé une amende de 100 000 dollars au club de son président à la suite de violents affrontements entre supporters lors d'un match de la Ligue des champions d'Afrique opposant deux équipes qui participeront à la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis.

Mamelodi Sundowns, propriété de Patrice Motsepe, milliardaire minier sud-africain et vice-président de la FIFA, a enfreint les règles de sécurité en organisant un match le 1er avril contre l'Espérance de Tunisie, a déclaré la Confédération africaine de football dans une décision disciplinaire rendue jeudi. (Source Africanews)

Présidentielle 2025 : Oligui Nguema crédité de 94,85% après consolidation et correction des résultats

Le feuilleton des élections présidentielles gabonaises de 2025 s’est poursuivi avec la divulgation, ce vendredi 18 avril, de nouveaux résultats provisoires consolidés par le ministère de l’Intérieur. S’il connaît de léger changement les données rendu public par Hermann Immongault place toujours Brice Clotaire Oligui Nguema, en tête des suffrages avec un score amélioré de 4,5% par rapport à l’annonce initiale du 13 avril, alors que son principal challenger, Alain-Claude Bilie-By-Nze gagne 0,09% de plus.

Lors de sa déclaration le ministre de l’Intérieur qui préside également la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (Cnocer) a indiqué qu’« à l’issue de la collecte de l’ensemble des procès-verbaux des résultats centralisés par les Commissions électorales provinciales et consulaires, et après examen de leur conformité avec les procès-verbaux affichés dans les bureaux de vote » il convenait de rendre publics les résultats actualisés. (Source GabonMediaTime)

Climat : comment faire baisser la température des villes africaines ?

Le réchauffement climatique fait monter les températures de manière exponentielle dans les villes du continent. Des solutions simples et naturelles existent pourtant pour rafraîchir le quotidien de millions d’Africains.

Les habitants des villes africaines suffoquent. Déjà parmi les régions les plus chaudes du monde, l’Afrique subsaharienne connaît une urbanisation fulgurante et souvent incontrôlée, qui aggrave les effets du changement climatique, tant elle transforme les villes en Cocotte-Minute. En mars 2024, le Mali avait été frappé par une vague de chaleur sans précédent, provoquant des dizaines de décès, et des milliers de malaises. La ville de Kayes, dans le sud-est du pays, avait frôlé les 49 °C. Et ce n’est que le début : selon le Giec, le continent sera particulièrement exposé aux vagues de chaleur extrêmes dans les prochaines décennies. (Source Jeune Afrique)

Togo : Cap sur 72 % de couverture en eau potable en 2025

Le gouvernement renforce ses efforts en matière d’accès à l’eau potable. Pour l’année 2025, les pouvoirs publics ambitionnent d’élever le taux national de desserte à 72 %, contre 70,77 % en 2024.

En milieu urbain, le taux passera de 72,04 % à 76 %, tandis qu’en semi-urbain, il atteindra 63 %, contre 60,05 % l’année précédente. Le monde rural est également concerné, avec une prévision de 79 %, en progression par rapport aux 76,51 % enregistrés en 2024.

Pour y parvenir, le gouvernement prévoit la construction de 205 Postes d’Eau Autonome (PEA). Ces infrastructures, comprenant un forage, un réservoir de stockage et plus de 200 robinets de puisage, seront implantées notamment dans les régions des Plateaux (87), des Savanes (85), de la Centrale (18) et de la Kara (15). (Source togonews)

Haltérophilie/Championnat d’Afrique : l'Algérie présente avec 9 athlètes à l'île Maurice

En prévision de cette joute continentale, les deux sélections nationales achèveront leur préparation vendredi, simultanément : les hommes à la salle Sveltesse de Cheraga, et les dames au Centre de préparation des équipes nationales à Chlef, avant le départ de la délégation samedi en direction de la capitale mauricienne Port-Louis.

"Pour cette première compétition internationale programmée en 2025, nous avons choisi quatre athlètes chez les hommes selon leurs résultats obtenus lors des stages déjà effectués. Les sélectionnés ont toutes leurs chances de monter sur le podium africain. Certes, ce sera difficile avec la présence des meilleurs athlètes africains de la discipline, mais nos athlètes ont beaucoup progressé et peuvent relever le défi", a affirmé à l'APS l'entraîneur des hommes, Nacer Aouina. (Source Algérie Presse Service)

Donald Trump sur le point de fermer le consulat des États-Unis à Douala ?

L’administration américaine, sous la direction de Donald Trump, envisage une réduction significative de sa présence diplomatique sur le continent africain. Selon des informations confirmées par plusieurs médias internationaux, dont Jeune Afrique, plusieurs ambassades et consulats pourraient être fermés dans les mois à venir.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de rationalisation des ressources diplomatiques américaines. Parmi les pays potentiellement concernés figure le Cameroun, où le consulat des États-Unis à Douala est menacé de fermeture. Une annonce qui suscite de vives interrogations au sein de l’opinion publique camerounaise. (Source LeBledParle)