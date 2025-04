Sénégal: Saint-Louis Jazz - Idriss Benjelloun souligne la nécessité de diversifier l'offre

Saint-Louis — Le président de l'association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun, a souligné, vendredi, la nécessité de diversifier l'offre du festival international de Jazz face à un public de plus en plus exigeant.

"Je crois que le festival est arrivé à un moment où il faudra aujourd'hui penser à diversifier l'offre de Saint-Louis Jazz par rapport à un public de plus en plus exigeant, pour maintenir le cap", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Pour diversifier l'offre de ce festival international qui réunit chaque année des musiciens de renoms, M. Benjelloun évoque, entre autres, plusieurs stratégies, mais également des ambitions claires, soulignant également l'intention des organisateurs de consolider les acquis de cet évènement culturel d'envergure internationale.

"On a plusieurs ambitions qui vont être amorcées cette année et, peut-être dans le temps, se développer avec l'aide de nos partenaires, de l'Etat du Sénégal, de la mairie de Saint-Louis. Il ne faut plus nous contenter d'une simple célébration annuelle", a-t-il soutenu.

M. Benjelloun a fait part de l'idée de développer des activités tout au long de l'année pour que la communauté puisse sentir l'impact du festival. "Aujourd'hui, par rapport, à ces ambitions, nous comptons vraiment, avec l'aide des autorités et des partenaires, des corps consulaires, développer plus ou moins des formations pour les techniciens, les métiers de son, de lumière", a-t-il dit.

Pour cette 33e édition de 2025 de ce festival de jazz de dimension mondiale, prévue du 28 mai au 1er juin 2025, le format habituel va être maintenu.

"On fera d'abord un festival sous le format connu avec deux concerts tous les soirs pendant 5 jours", a dit le président de l'association Saint-Louis Jazz.

Il ambitionne également de s'appesantir un peu plus sur la programmation "Off" et des activités connexes autour du festival, et invite les populations, mais également les jeunes talents à s'approprier cet évènement culturel d'envergure, qui accueillent à chaque édition des ténors du Jazz.

"Sur la programmation, il y aura des noms connus, mais il faudra penser aussi intégrer de nouveaux talents. Ce qui permettra d'offrir une diversité musicale, qui enrichit l'expérience des festivaliers et contribue à la vitalité du jazz", a déclaré Idriss Benjelloun, précisant que le programme "In" devrait être bouclée cette semaine.