Sénégal: Emploi et entrepreneuriat - Le pôle nord-est de Matam présente plus de défis à relever (ministre)

Matam — Le pôle nord-est, polarisant toute la région de Matam, est l'un des pôles territoires qui présentent le plus de défis à relever du point de vue de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la création de richesse, a déclaré, vendredi, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

"Nous avons fait une présentation du pôle nord-est. Elle démontre d'un grand attachement des populations. Il est aussi l'un des pôles qui présentent le plus de défis à relever du point de vue de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la création de richesse", a-t-il dit au terme d'une réunion de concertations sur les pôles-territoires, en présence de plusieurs élus.

D'autres présentations ont aussi démontré, d'après le ministre, les nombreux défis que le pôle de Matam doit relever sur l'indice territoire.

Pour relever tous ces défis, a-t-il expliqué, le pôle nord-est de Matam a été bien structuré avec un instrument de gouvernance, comme le Conseil de territoire dirigé par un secrétaire général de territoire et des secrétaires spécialisés dans "les nouvelles et anciennes compétences" transférées aux collectivités territoriales.

"Il s'agit de l'économie avec tout que cela comporte, la question de l'hydraulique, la recherche et le développement. Il y a aussi la compétence liée à l'énergie et la gestion des eaux. Donc, c'est autant de compétences, un cadre de gouvernance et des instruments de mise en oeuvre qu'on va mettre en place à travers l'avènement des pôles-territoires", a indiqué le ministre.

Répondant aux interpellations d'élus, Moussa Bala Fofana a dit "avoir clarifié les choses en montrant que l'avènement des nouvelles compétences ne changent en rien celles des élus".

Le ministre a souligné que le pôle territoire nord-est reste un pôle homogène, où tous les instruments nécessaires seront apportés, de même que l'accompagnement qu'il faut.