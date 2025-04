Sénégal: Paludisme - Plus de 865 000 moustiquaires imprégnées à distribuer dans la région de Kaolack (DRS)

Kaolack — Quelque 865 024 moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) seront distribuées dans la région de Kaolack (centre), dans le cadre de la la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, a annoncé, vendredi, la directrice régionale de la santé (DRS), docteur Aïchatou Barry Diouf.

Elle a donné cette information au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara.

Cette rencontre a eu pour but de discuter des stratégies et des modalités de mise en oeuvre pour une réussite totale de la campagne de distribution dans les régions de Kaffrine (centre), Tambacounda (nord), Kédougou(sud-est), Kolda, Sédhiou, Ziguinchor (sud) et Kaolack.

La campagne de distribution des MILDA, prévue du 23 au 27 mai prochain, dans huit régions du pays dont Kaolack, s'inscrit dans une dynamique d'élimination du paludisme à l'horizon 2030.

Elle cible une population de 1 415 390 personnes dans les quatre districts de la région dont 173 428 à Guinguinéo, 542 366 à Nioro du Rip, 266 464 à Ndoffane, en plus des 865 024 du district sanitaire de Kaolack.

La ddirectrice régionale de la santé de Kaolack, docteur Aïchatou Barry Diouf

Quelque 1 906 relais communautaires et 367 superviseurs seront mobilisés, selon la DRS de Kaolack, ajoutant que dans cette campagne de distribution de moustiquaires de "dernière génération", il est prévu d'atteindre 100% des ménages des districts cibles et d'amener "plus de 80%" de la population à utiliser ces moustiquaires imprégnées d'insecticide.

"C'est une campagne que nous avons l'habitude d'organiser, mais la dernière date de 2022 et on l'avait tenu en synchronisation avec la République soeur de la Gambie. Ce sera la même chose cette année et elle sera digitalisée de façon intégrale", a expliqué Aïchatou Barry Diouf.

La mise en oeuvre de la campagne sera assurée par le Programme nationale de lutte contre le paludisme (PNLP) et Plan international.

"Pour une réussite de la campagne, il faut un engagement communautaire. Il faut que les communautés s'engagent, se mobilisent et accompagnent le secteur de la santé et ses partenaires. Et le gouverneur a donné des orientations par rapport à ça", a-t-elle dit.

Il sera mis, dans les plus brefs délais, un comité régional de coordination, de suivi et d'évaluation de l'exécution de la campagne ainsi que des comités départementaux, a annoncé l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack, chargé du développement, Mamadou Habib KamaraSelon lui, des instructions ont été données aux préfets et sous-préfets pour l'organisation de Comités départementaux de développement (CDD) et de Comités locaux de développement (CLD) afin de mieux susciter la mobilisation communautaire pour la réussite de la campagne.

"Au mois de mars dernier, on a eu à organiser, à Kaolack, une réunion de coordination avec la partie gambienne. D'ailleurs, le lancement officiel de la campagne de cette année sera fait à Farafénié, en Gambie, le 17 mai 2025", a fait savoir l'autorité administrative.

Il est prévu, sur la période du 18 au 20 juin 2025, des visites à domicile post-distribution.