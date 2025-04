Sénégal: La sortie du parquet sur la 'reddition des comptes', sujet le plus en vue

Dakar — La conférence de presse animée, jeudi, par le parquet pour faire le point sur les affaires judiciaires en cours, en lien avec la "reddition des comptes", fait le menu de la plupart des quotidiens parvenus vendredi à l'APS.

"Le procureur général, le procureur de la République et celui du Pool financier ont fait face hier à la presse pour donner des informations sur les procédures en cours concernant le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Covid-19 et d'autres rapports générés par le parquet financier", rapporte le journal Le Quotidien.

Il ajoute que lors de leurs échanges avec les journalistes, les procureurs Mbacké Fall, Ibrahima Ndoye et El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla "ont révélé les montants saisis, cautionnés, et les commissions rogatoires qui seront menées".

"Alors que la reddition des comptes s'intensifie, la Division des investigations criminelles multiplie les interpellations. Plusieurs anciens responsables administratifs et fournisseurs sont déjà passés devant le parquet", souligne L'Observateur.

"Première vague parquée à la justice"

"Toute la justice sera faite sur la gestion du Fonds Force Covid-19, les 'mauvais gestionnaires' traqués jusque dans leur[s] dernier[s] retranchement[s]". C'est la promesse faite par le parquet, selon WalfQuotidien.

Le journal revient ensuite sur les activités du Pool judiciaire financier. Depuis le 17 septembre 2024, date à laquelle cette juridiction spécialisée a commencé à fonctionner, "des enquêtes ouvertes ont abouti à l'arrestation de 262 personnes impliquées dans 293 dossiers, 20 rapports de la CENTIF et 8 de l'OFNAC", détaille WalfQuotidien, citant le procureur Alioune Abdoulaye Sylla.

Ce dernier signale, par ailleurs, que "15 milliards de francs CFA ont été recouvrés, 92 véhicules et des pirogues et moteurs saisis, 11 titres fonciers saisis à Rufisque, Thiès et Mbour 2".

Le Soleil avance plus ou moins les mêmes chiffres, avant d'ajouter, au sujet de la gestion du Fonds de riposte au Covid, que 27 personnes ont été arrêtées et "plus de 258 millions de FCFA consignés en 24 heures".

Sud Quotidien rapporte que les procureurs "sortent du bois", pendant que le journal Le Quotidien évoque une "première vague parquée à la justice", en allusion aux mis en cause arrêtés dans le cadre des enquêtes en cours.

"Le parquet enfonce l'ancien régime", peut-on lire à la une du quotidien L'As, lequel annonce que cinq anciens ministres seront "trainés devant la Haute Cour de justice". L'Observateur rebondit sur cette information. "Mansour Faye, [Abdoulaye] Diouf Sarr, Matar Bâ, Moustapha Diop et Abdoulaye Diop...5 tickets Vip délivrés pour la Haute Cour" de justice, peut-on lire à la première page de cette publication.

Des dossiers "accélérés à une grande vitesse"

De "fortes annonces du parquet", relève le quotidien Yoor-Yoor, avant d'indiquer, à son tour, que bientôt cinq ministres du régime de l'ancien président Macky Sall seront attraits devant la justice.

Sur la décision d'envoyer cinq anciens ministres en question devant la Haute Cour de justice, le procureur général Mbacké Fall, cité par le quotidien 24 Heures, a déclaré que de "graves présomptions de détournement et de mauvaise gestion des ressources publiques" ont été retenues à l'encontre des mis en cause.

Le magistrat précise, dans d'autres propos repris par le quotidien Source A à sa une, que les chefs d'inculpation retenus contre les mis en cause "varient entre détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, concussion et corruption".

Le procureur général Mbacké Fall termine en rappelant qu'il appartient à l'Assemblée nationale, qui doit mettre en place la Haute Cour de justice, de "bien [...] définir" les chefs d'inculpation retenus.

En tous les cas, le quotidien Les Echos fait observer que suite à certaines observations des autorités et critiques, les dossiers judiciaires liés notamment à la reddition des comptes ont été "accélérés à une grande vitesse".