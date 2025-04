Tunisie: Incendie d'un enfant dans un camp de migrants - La Garde nationale clarifie la situation

L'Administration générale de la Garde nationale tient à démentir formellement les rumeurs diffusées récemment sur certains réseaux sociaux concernant l'incendie d'un enfant originaire de la région subsaharienne dans un camp. Ces informations, largement relayées par des individus résidant de manière irrégulière, sont totalement infondées.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 18 avril 2025, les autorités compétentes ont précisé que l'incident initial concernait une femme présente dans le camp, qui a quitté les lieux en abandonnant son nourrisson de trois mois. Cette situation a immédiatement alerté les unités de la Garde nationale, qui ont procédé à une opération de recherche dans le camp. L'enfant a été retrouvé sain et sauf pendant l'opération de contrôle, et les forces de sécurité ont procédé à sa remise en toute sécurité à sa mère, conformément aux procédures légales en vigueur.

La diffusion de cette rumeur infondée a provoqué une agitation au sein du camp, créant un climat de confusion parmi les résidents. Toutefois, les forces de sécurité ont agi avec sang-froid et professionnalisme, en prenant le temps de clarifier la situation et de démentir les informations erronées, apaisant ainsi les esprits et rétablissant l'ordre.

L'Administration générale de la Garde nationale rappelle son engagement constant à respecter les droits humains et à traiter chaque individu avec dignité et humanité. Elle appelle également à la vigilance face à la propagation de fausses informations et encourage le public à se tourner vers les sources officielles pour obtenir des informations précises et vérifiées.