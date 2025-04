Tunisie: Le derby CA-EST ce dimanche à radès (16h00) - L'EST aligne deux victoires en Coupe et en championnat - Ces joueurs qui peuvent être utiles au derby...

En donnant du temps de jeu à Bouzaïene, Ben Mohamed, Derbali, Azouni et Derbali, Maher Kanzari a dépoussiéré des joueurs qui apporteront sans doute une plus-value au jeu de l'équipe, à commencer lors de l'explication de ce dimanche.

Contre EGSG en championnat, le staff technique était dépourvu des services de 6 joueurs cadres qui sont Tougaï, Belaïli, Ogbelu, Sasse, Jelassi et Mokwana, sans compter Aholou et Meriah absents depuis un certain temps déjà. Avant-hier, Maher Kanzari a dû chambarder son onze de départ à cause des règlements de la Coupe de Tunisie qui l'obligent à se passer de ses joueurs étrangers étant donné que l'adversaire, l'ASK, est un club divisionnaire.

Les absences enregistrées lors des deux dernières sorties de l'équipe ont constitué un mal pour un bien, ressortant au grand jour un atout majeur de l'Espérance : la richesse et la qualité de son effectif.

Parmi les oubliés que Maher Kanzari a dépoussiéré, Wael Derbali auteur d'une action dangereuse contre l'ASG et buteur face à l'ASK.

Un autre joueur s'est distingué par son efficacité et la plus-value apportée à l'attaque : le milieu offensif Mohamed Mouhli qui a, entre autres, ouvert des brèches sur le couloir gauche. Une bonne prestation durant le dernier quart d'heure de jeu contre EGSG, ce qui lui a valu la titularisation face à l'ASK. Un match de coupe qu'il joué entièrement.

Puis, il y a ces trois autres joueurs binationaux qu'on a recrutés car ils sont expérimentés, ayant la nationalité tunisienne, pouvant donc être utilisés sans contrainte en championnat et qui disposent d'une bonne formation à l'européenne. Il y a d'abord Aymen Ben Mohamed qui se porte à merveille sur le flanc gauche de la défense, permettant par là-même une solution de rechange en l'absence de Tougaï et même de Jelassi, suspendu contre EGSG et qui a contracté une blessure qui l'a privé de disputer le match de coupe face à l'ASK, à savoir l'alignement de Ben Hmida dans l'axe central.

Puis, Elyas Bouzaïene, qu'on a failli oublier, solide défensivement et percutant sur le flanc droit, auteur de la passe décisive qui a permis à Larry Azouni de marquer le quatrième but contre l'ASK au bon timing, au tout début de la seconde mi-temps. Larry Azouni, voilà un joueur qu'on a très peu utilisé cette saison. Quel gâchis !

Les bonnes prestations de ces joueurs n'ont pas échappé à la vigilance de Maher Kanzari : « Ce genre de matchs permet à certains joueurs de gagner des points et qui entrent par conséquent dans nos plans de jeu, que ce soit Larry Azouni qui a fait un très bon match ou Bouzaïene qui a fait une bonne entrée en cours de jeu, sans oublier Ben Ali qu'on récupère après une longue blessure et qui a fait une bonne heure de jeu.

Nous sommes en train d'avancer dans le bon sens avec le retour des blessés et les joueurs qui manquent de temps de jeu et qu'on est en train de leur en donner », a déclaré le coach « sang et or » après le match de coupe contre l'ASK et d'ajouter : « Il y a certainement du positif. Le derby, c'est maintenant qu'on va y penser et commencer à le préparer. Le derby est important, mais, dans l'esprit des joueurs, il ne doit pas être une question de vie ou de mort ».