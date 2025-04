Tunisie: Commentaire - Non à la manipulation politique !

Ce qui s'est passé dernièrement à Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, est affligeant, amer et douloureux. De jeunes élèves à la fleur de l'âge perdent la vie bêtement, d'autres ont été gravement blessés à la suite de l'effondrement d'un mur mal entretenu. Malheureusement, il ne s'agit pas du premier accident du genre à être enregistré dans certaines de nos institutions éducatives qui souffrent depuis des décennies d'un manque terrible d'entretien.

Un accident qui nous interpelle tous quant à la nécessité de traiter avec sérieux et responsabilité l'épineuse question de notre infrastructure de base pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. L'Etat, représenté par des responsables qui sont payés par l'argent du contribuable, est appelé plus que jamais à jouer son rôle, conforté en cela par la contribution de la société civile et toutes les composantes de la société. Car seul l'Etat est le garant de la sécurité de ses citoyens, de leur bien-être et de leur éducation.

Toutefois, cet accident, quoique tragique, ne peut en aucun cas justifier une réaction démesurée consistant en des actes de vandalisme ou d'agression des forces de l'ordre. Car il est clair que certains actes étaient incompréhensibles vu la brutalité de la réaction des individus qui se sont infiltrés dans des manifestations pacifiques qui réclamaient le développement économique et social de toute la région de Sidi Bouzid. Des manifestations pacifiques et légitimes mais entachées d'actes de violence de la part de certains individus qui n'ont rien à voir avec les vraies préoccupations des habitants de la région.

Ainsi, avons-nous le droit de nous poser des questions sur l'instrumentalisation politique de ces manifestations spontanées et pacifiques. Personne ne peut nier l'infiltration flagrante de certains partis politiques chassés par le peuple du paysage politique national tout simplement parce qu'ils ont montré leur incapacité à gérer la chose publique et à trouver les solutions pour un pays en quête de développement économique et de stabilité politique.

Pour eux, tous les moyens sont bons pour tirer profit de la situation et mettre en difficulté tout le pays. Or, ils n'ont pas compris que le peuple les a rejetés une fois pour toutes et qu'ils ont intérêt à s'impliquer réellement dans le développement de leur pays et non dans sa destruction. Il est vrai que la liberté de manifester est un droit fondamental. En revanche, elle doit obéir à certaines règles afin de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public et aux biens privés. Il y a également lieu de signaler que la liberté d'expression, qui est garantie par la loi et inscrite dans la Constitution du pays, n'est pas synonyme de diffusion de discours de haine et de fausses nouvelles.

Dans les moments les plus difficiles ou les plus douloureux d'un pays, seuls les vrais patriotes se distinguent par un discours rassurant qui prône des solutions et non l'escalade. La raison de l'emporter loin de toute manipulation politique de bas étage. Car, unis, nous pouvons sûrement résoudre nos problèmes et développer un pays qui a besoin de tous ses enfants, les vrais et non les pêcheurs en eau trouble !