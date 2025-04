Tunisie: kairouan - 2e festival des roses du 18 au 20 avril

Ce sont les Romains qui auraient été les premiers à introduire la culture des roses dans notre pays, cet arbrisseau aux fleurs odoriférantes.

Et le gouvernorat de Kairouan produit plus de 9% des roses à l'échelle nationale, vu son climat favorable à cette culture qui constitue une source de revenus importante pour beaucoup de familles, d'autant plus que les professionnels en parfumerie l'apprécient.

Ainsi, on compte 150 fellahs qui pratiquent cette culture en intercalaire, peu exigeante en eau et en intrants.

La production prévue pour cette saison est de 600 tonnes réparties sur 450 hectares notamment dans les zones d'El Gatrania et Dhraâ Tammar (Kairouan-Nord), Hazazia et Aouled Nhar (Kairouan-Sud), Sidi Abdallah (Chebika). Quant à l'opération de collecte, elle dure entre 30 et 40 jours, du début du mois d'avril au 10 mai, et elle est assurée surtout par les femmes.

Rappellons que la rose de Kairouan appartient à l'espèce Rosa Damascuna ou la rose de Damas, célébre pour ses vertus thérapeutiques apaisantes et anti-inflammatoires. Et comme la rose a une durée de vie courte, on la cueille très tôt le matin et on la place dans des endroits frais.

Par ailleurs, une grande partie de la production régionale est destinée à la transformation dans les usines de Sfax et de Nabeul, et l'autre partie est achetée par les familles kairouanaises ainsi que par le propriétaire d'une distillerie moderne à Kairouan.

Notons dans ce contexte que la deuxième éditions du festival des roses aura lieu du 18 au 20 avril et sera organisée par l'association «Kairouan ma ville» avec la collaboration et le soutien du Crda, des commissariats régionaux du tourisme et à la culture, de l'Unft, de l'Apia et du Pampat.

Quant au programme de cette 2e session, il comporte notamment une animation culturelle au Boulevard des Arts, des expositions-vente à Khazazia, des compétitions relatives à la préparation de pâtisseries parfumées à l'eau de rose, des défilés d'habits traditionnels, des ateliers de peinture et de calligraphie, des soirées poétiques et musicales, un carnaval, une exposition d'arts plastiques, l'élection de Miss festival des Roses, la plantation de roses au dispensaire de Khazazia, des conférences scientifiques relatives à la production d'huiles essentielles destinée à la parfumerie.